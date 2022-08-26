目前美西方國家普遍面對高通脹噩夢，基層民眾為能源、食物和其他生活用品價格不斷飆升而叫苦不迭，不少人甚至到了三餐不繼的地步。香港則沒有這方面的煩惱，這幾年通脹一直維持在較低水平，今年7月份整體消費物價也只是上升1.9%，相對於美西方國家動輒兩位數的通脹率，可謂天壤之別。

很明顯，香港通脹溫和，主要是受惠於內地因素，內地通脹率不高，香港自然也不會高到哪裏去。最重要的是，內地一直確保為香港提供充足的鮮活食品和其他生活物資，即使在疫情最嚴重、人流幾乎完全隔絕情況下，物資供應也從沒有間斷過。這正是香港最大的優勢，背靠大樹好乘涼，國家好，香港好。

當然，有些人未必這樣想。特別是那班黃絲，他們自有另一套思維邏輯，認為香港不需要依靠內地，一切都可以自給自足，連食水也不需要內地供應，有人至今還在做「黃色經濟圈」的春秋大夢。這該怎麼形容呢？只能說這種人的頭腦很奇特，並非一般人可以想像。

許多人擁有幸福時，總是視為理所當然，因此習慣了享受，習慣了苛索，甚至習慣了破壞。其實幸福並非必然，等到失去了才來後悔，為時已晚。正如有些黃絲拋棄香港，到了英國才發現一切跟他們想像的完全是兩回事。毋庸諱言，香港回歸後各方面發展確實不盡如人意，但不管怎麼說也不會比英國差。從經濟角度看，去年香港人均GDP為4.98萬美元，英國則是4.72萬美元，香港比英國高出2,600多美元，兩者距離進一步拉開。論自由民主人權，香港自由指數一直名列世界前茅，民主程度也遠遠超過回歸前，人權狀況更勝過大多數西方國家。近年西方刻意唱衰抹黑，將香港形容得一無是處，那是出於政治目的，而不是大多數港人的真正感受。

在《港區國安法》之下，某些人確實失去自由了，不能再明目張膽勾結外部勢力，不能再公然煽動顛覆國家，不能再肆意攬炒香港，這有甚麼不好呢？在《港區國安法》之下，黑暴消失了，社會穩定了，人身財產安全了，這又有甚麼不好呢？海晏河清，安居樂業，才是大多數港人的最大願望。至於那班黃絲諸多不滿，其實很簡單，大路朝天，各走一邊，他們大可投奔西方，英國早就為他們打開大門，為何還要委屈自己留在香港？