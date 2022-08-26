報載，兩名打算轉任Uber出租車司機、並為此購入Tesla高級電動車的男子，入稟高院申請司法覆核，指運輸署拒絕向他們發出「尊貴出租車」許可證，其決定在法律上犯錯，因此要求法院推翻有關決定，並就相關條例作出補救性詮釋，高院原訟庭押後至10月頒發判詞。Uber在香港以至許多地區仍然屬於「非法」，但事實卻是愈來愈多人網約Uber代步。上述案件最終裁決結果如何未知，但港人寧選非法網約車也不選乘的士，原因是甚麼，的士業界再不反思，生意只會愈來愈難做。

以筆者為例，可算是的士常客，但乘搭經驗卻是不快的多、滿意的少。有些司機並不熟路，聲氣多多，更多的是車廂不潔、座位有損壞、冷氣不足等。反觀Uber因為設有司機評分，絕大部分司機都保持禮貌和車廂整潔，縱使收費比的士略貴，若是長途車程，筆者仍樂於選擇Uber。早前的士加價，以銅鑼灣往太古城為例，未加價前車資在60元以內，現在有時會超過70元，可見的士與Uber的收費差距正在收窄，若的士業界繼續不思進取，只會令更多乘客用手機投票。

面對日益激烈的競爭，最好的方法當然是精益求精，提高自身競爭力。本來，政府在2019年提交《專營的士服務條例草案》，擬引入600輛專營的士，以滿足市民對優質網約點對點交通服務的需求。惟其後本港經濟低迷，草案最終撤回。近日政府再向立法會提交文件，建議引入的士車隊管理制度並增加的士最高乘客座位數目至6人。

姑勿論如何，有競爭才有進步，許多旅客首次遊港，第一時間都是選乘的士，若的士座位蓉蓉爛爛，冷氣不足，司機態度差劣，只會令人對香港的印象大打折扣。