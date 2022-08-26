日前，英國諾丁漢市一家連鎖快餐店遭約50名青少年搶掠，他們的年齡只在14至16歲之間。這幫人在店內叫囂、搗亂，其中7人更衝入廚房搶奪食物，擾攘過後，便一哄而散。

在今日的歐美地區，上述事情司空見慣，本月12日，英國倫敦牛津街也曾發生騷亂，近百名年輕人四處搶掠，奪走了大量零食和飲料。在大西洋對岸的美國亦不平靜，近日洛杉磯一間連鎖店，同樣遭受過百名匪徒洗劫，食品和日用品被搶奪一空。

這一類搶劫案有幾個共同特色：第一，參與者大部分是年輕人；第二，劫奪的不是名貴物品，大多只是食物或飲料；第三，他們不一定當真在搶奪，不少人只是在旁呼喝，或者拍攝取樂。

自從爆發俄烏戰爭之後，西方社會物價飛漲，很多人食不果腹，一些年輕人抵不住肚子餓，當街搶奪食物，也是無可如何之事。但當中也有好些人，未必當真窮到這般田地，他們參與鬧事，也不是志在要得到甚麼戰利品。這批人甚至自認為擁有崇高理念，要為低下階層發聲，反對通脹高企，反對貧富懸殊現象。

這情況跟2019年香港的反修例風波，也有幾分相似，兩者都是由年輕人主導，兩者都是自認為有道理。然而，只要他們認為有理的事，就不介意是否會違反法律，是否會傷害無辜，甚至不介意所用的抗爭方式，是否能夠成功爭取訴求。

以搶掠方式表達不滿，解決不了通脹問題；以打砸、堵路的方式抗爭，也不可能成功替香港爭取普選。可惜，這個年代不少年輕人都是活在自己的世界中，空有理想，卻走上歪途，靜言思之，良可慨嘆！