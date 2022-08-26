芬蘭女總理馬林的私生活近日被連環爆料，更因而惹來吸食毒品疑雲，需要主動接受藥檢以示清白。馬林的遭遇不但與捲入「派對門」弄得一身蟻的英國首相約翰遜雷同，處理不好更隨時葬送政治前途，成為人們常戲謔的「芬蘭人，Finish」。

論年紀與長相，馬林才36歲，長得一副模特兒的高挑身形，樣貌也非恐龍妹，月前出訪烏克蘭已令人眼前一亮，將垂垂老矣的佩洛西狠狠的比下去，像她這樣的一個女子，放假不與一眾型男索女開P，難道舉辦讀書會分享近來閱讀了甚麼好書嗎？以目前已曝光的片段而言，馬林與友人飲酒跳舞，已婚的她甚至與陌生男子親暱共舞，其實都不足以構成對其管治能力的質疑，就算跳畢一舞有下文，除非該男子隸屬於俄羅斯政府，否則真是關整個歐洲屁事，這只是她與其丈夫之間的事。

就像約翰遜「派對門」醜聞愈揭愈有，肯定是自己友放的蕉皮，馬林招待的兩名女性賓客在赫爾辛基總理官邸玩得性起，拉高上衣，用寫着「Finland」的字牌遮蓋乳頭，露半球再咀嘴拍照，還要慌死冇人知，把相片上載到社交網TikTok，那便礙事了。因為豬隊友的好帶挈，給予外界對癲鳳狂龍在總理官邸內的胡天胡帝，產生大量腦補聯想，在如此沒有陌生人的氣氛下，究竟會否存在例如多人運動的大膽行為呢？不但其政敵、納稅人，世上一眾花生友也很想知道。

報道指，馬林在回應這一波又一波的批評時，除了道歉還不禁淚盈於睫。同樣是女性從政，德國前總理默克爾善於隱藏及控制情緒，而且厭惡巧言令色之徒，欣賞冷靜沉默寡言之人，故此媒體根本難以從其社交圈打聽她的小道消息。像默克爾這樣慎交、滴水不漏的政治人才，如今已買少見少。