過去港府高官解釋，不開放全面牙科服務給公眾的困難有四：資金不足、醫護不足、設備不足、技術不足，因此沒有計劃也沒有研究解決的方案。在立法會強烈要求下，才允提供每年2,000元長者醫療券給65歲或以上市民，可是對65歲以下市民的牙患，只止痛和拔牙。

四個「不足」拒做的理由，歸根究柢是缺錢。缺錢作為理由是真心嗎？全港市民都知道，香港自祖國收回主權成立特區政府後，國家免收香港軍費，送了一個龐大金額的厚禮給香港老百姓。翻查資料，殖民地年代，香港政府每年上交英國宗主國的軍費約為港年總開支的17%，最多那年是17億元。以此推算，不計通脹，25年便已累計達425億元；若連利息和投資所得，累積金額豈止千億元，特區政府豈能推說沒錢為全港市民提供全面牙科服務？上屆政府還豪擲300億元救國泰，為何不幫百姓有牙食飯？

另一方面，政府推搪缺牙科專科醫生和護士，那為甚麼25年都不設法訂計劃積極培養和招聘呢？所以說，強調醫療資源不敷，只是推搪的藉口而已，根本問題是特區政府無心解決老百姓「無啖好食」的困難，沒決心對牙科去殖化。

退一萬步說，香港倘真的一時不能解決牙科設備和醫護人手不足，為何不與深圳當局研究合作解決呢？其實，許多市民由於香港牙醫收費高昂，早已被迫跨境往深圳求醫，享受平靚正的洗牙、補牙、鑲牙服務。何況港大深圳醫院也有跨境設立專科的經驗，該院新任院長張文智不也呼籲與港加強專科的服務合作嗎？特區政府若在港找不到解決的妥善方法，與港大深圳醫院合作，資助港人跨境解決牙科服務的困難，也是沒辦法中的辦法吧？