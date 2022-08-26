強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，話就話吹得應，之不過，天文台提早半日通知市民，會喺周三晚6時至9時懸掛8號烈風或暴風信號，最終喺7時25分掛8號波。咁嘅安排，唔少市民讚好。據本報報道，黃昏收工時間，巴士、港鐵都未見蛇餅，整體情況流暢。

嗱！唔少打工仔都估到呢個風來得急去得快，好大機會周四都係要返工或者返下午！果然，天文台周四早上表示，考慮上午9時至11時改發3號風球，隨後即喺早上9時20分改掛3號波。有唔少打工仔質疑，為何在外面下起大雨時改掛3號波。今趟老朽就覺得呢啲市民過於吹毛求疵，連「外面下起大雨時改掛3號波」都指摘天文台，確係有點兒那個！老朽習慣早上外出買報紙並食早餐，於是7點多已驅車往上水市集走一趟，但見雨勢一時急密一時又冇乜，偶爾又小雨，試問又怎可怪天文台？而9時至11時改掛3號波，只要不是11時後又有乜錯？

天文台做得唔好，老朽在此欄亦抨擊過，今趟天文台做得實在不算差，市民不應過於苛責。講真，掛8號波而「盼望」唔到一日假，打工仔或許難掩失望，之但係有朋友傳來「好鍾意返工」表情符號，係隻貓咪嘅無奈表情！老朽覆之：有工返確係幸福！香港目前百業蕭條，經濟都唔知幾時復甦，最新失業數字有近18萬人冇工開，至於開工不足、收入大減嘅亦大有人在！「好鍾意返工」並非反語，係真心說話！

老朽一早喺石湖墟走一趟，除咗連鎖快餐店8號波提供早餐堂食，有些茶餐廳都開門做生意，部分肉檔菜檔亦開咗，港人其實真係好勤力，問題係政府切勿一有依郁又話要「收緊」！新冠肺炎突破萬宗又如何？當流感看待啦！港人如老朽最怕窮死！