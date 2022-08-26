已沿用半個世紀、屬香港最古舊行車管道的獅子山隧道，政府近日建議進行大規模的擴建工程。其中南行管道會由現行的雙線擴闊至三線行車，北行方向則會打造一條全新的三線行車管道，即是由原來的「2+2」變成「3+3」線道，以紓緩現時獅隧經常出現的塞車和老化問題。

雖然有關擴建普遍獲得社會支持，但對工程計劃亦有多項質疑。第一點是計劃需時過長，新建北行管道要5年時間興建，擴建南行管道又要多5年，再加上前期的設計及準備工作，由現在起計最快亦要12年才完成。政府解釋，新建隧道設於兩條現有管道中間，為免影響行車，無法使用爆破技術，只能以鑽挖方式開鑿。筆者認同為了維持工程質量與安全，不應強行壓縮施工期和建造方法，但相關的前期工作，會否有簡化空間呢？

第二點質疑是獅隧提速擴容後，會否只是將塞車問題轉移到隧道兩端地區。政府表示會同步擴闊相關連接路，包括在龍翔道加設獨立行車線直通獅隧，加上現時在新界東部、九龍中及九龍東進行的多項道路和隧道工程，最快在明年推行的「三隧分流」計劃等，應能整體改善香港的南北跨區交通。

第三點是對環境的影響。塞車減少，行車量與速度提高，噪音自然也會增加，擴建工程亦會影響到部分郊野公園範圍。政府已就此進行詳細環境影響評估，將於隧道出入口現有民居發展一帶加建隔音屏障和隔音罩，並會大量補種樹木。

第四點是在北行新管道通車後，舊有北行管道的未來用途。政府計劃將舊管道預留作緊急用途，避免像過往一旦隧道發生嚴重交通意外或火警，南北交通隨即出現大塞車甚至癱瘓。有工程師建議將舊管道用作恒常交通調節，變相增至合共有8條行車線供駕車人士使用。亦有團體提議將舊管道改作「綠色通道」，供市民踩單車及步行往返九龍與新界。

筆者向來支持環保減排和「易行城市」理念，並應在安全、可行的情況下，盡量便利市民以單車代步，故對「綠色通道」構想持正面、開放態度。但如同其他發展及基建計劃，必須先做好初步研究評估，確立原則可行性及成本與效益的粗略對比，才能客觀、科學地決定判斷是否支持。將部分行車管道作為單車徑和行人路，工程技術不難，問題是有哪些人和多少人會使用？其主要用途是健身、消閒？另外是單車與行人如何安全、便捷地抵達隧道入口，以及在走出隧道後同樣能安全、順暢地通往其他目的地，並且不會對駕車人士及整體交通造成太大影響？

「綠色通道」的倡議者有責任回應上述問題，若政府決定不採納有關建議，也同樣要提供數據，以理服人。無論如何，有關研究及討論不應影響到主體的擴建工程進度，以免導致緩解塞車的工作不斷拖延，令社會和市民付出代價。