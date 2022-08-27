產評：加息撤資殺埋身　人財兩失怎安枕

全球引頸以待的美國聯儲局主席鮑威爾發表了重要講話，無論如何，美國息口短期向上毫無懸念，港人要準備好應對在經濟低迷、人財兩失，以至整體樓價瀉至近兩年半低位之時，香港仍需跟隨加息。這絕對是傷口灑鹽，坐困空空如也的愁城，焉能安枕？

就在鮑威爾發表講話前夕，市場已開始為美國利率最終由目前上限2.5厘，調升至4厘作出定價，美元率先上揚，連帶實行聯繫匯率的港元融資成本也水漲船高。作為衡量香港借貸成本的關鍵指標3個月銀行同業拆息昨升見2.6厘，已連揚18日，僅略低於2019年高位2.66厘，只要升穿該水平，就創2008年金融海嘯以來最高，同時有望創連升11個月的新紀錄，意味本已陷困的香港經濟將雪上加霜。

不幸的是，香港面對的非但看得見的金錢煩惱，今次連無形資產也在逃跑！不少生於斯、長於斯的本土人才，為了下一代或其他理由，不惜放下香港的高薪厚職，前往不熟悉的地方重新打拚。他們的離去，不但反映錢財搬移，也代表着政府過往含辛茹苦，花費上一代巨額教育公帑的香港精英勞動力因而驟減，他們未來也不會為港納稅，錢財上是跨代損失！隨着年輕勞工及其子女的「人口紅利」遠走他鄉，退休人士佔總人口比例隨之升高，香港老齡化速度也因而加快，結構性財赤必然湧至，絕對不利經濟前景和延續傲視世界的創造力！

以往論及人財兩失時，皆有輿論認為是危言聳聽，樓價會暴挫更惹來譁眾取寵博眼球的批評，如今官方數據卻顯示，自2018年8月以來，香港勞動力已減少約6%，降至375萬人，接近10年來最低；單單在今年4月，就業人數和求職人數就減少約3.37萬人，為1990年能尋找得到數據以來的最高紀錄。

須知道要維持一個國際金融城市的活力不在於資金流，而在於勞動力和就業衍生出來的高效率和創意！隨着疫情遲遲未「清零」，香港投資基金公會早前調查已顯示，逾三分之一基金公司將部分、全部區域和全球職位由香港轉至海外。這意味競爭力每下愈況之餘，想找到合適人才填補那些離開的人殊不容易。

再者，根據本月公布的政府數據也表明，截至6月30日止的一年，約有12.15萬名居民離開香港，人口剩下約729萬。這意味人口減少1.6%，是連續第3年減少，也是至少過去60年以來最大降幅。數據同時顯示，香港去年僅簽發了3.22萬個工作簽證，遠低於2017年的6.21萬個；今年上半年只批准了5,701份國際勞工簽證，遠低於2018年上半年逾兩萬份，就連同期來自內地的專業人士簽證亦驟減10%。

面對如斯困局，股市及樓價接連下挫，已率先預示香港未來！政府可以說對托股市無能為力，惟樓市依然有「撤辣」可行，經濟上亦需盡快內外通關，人流如錢流，兩者絕對有關連，不能再耽延了。港人在上世紀資源緊絀下，仍可憑「獅子山下」精神勇創「東方之珠」神話，如今亡羊補牢未為晚矣！只怕繼續蹉跎、溫水煮蛙後，再想翻身也成為泡影。