世界視線：美利堅狂轟濫炸　敍利亞誰人來憐

全球目光聚焦俄烏戰爭踏入半年之際，中東局勢再起波瀾。美軍周二突然向敍利亞東部代爾祖爾省多個目標進行空襲，摧毀大量儲存武器彈藥庫，指其與伊朗有關。這是美國總統拜登上台後，第3次下令對敍發動空襲。時值伊朗核協議接近重啟的關鍵時刻，儘管五角大樓強調伊朗對美國於中東或其他地方的威脅，與美伊是否達成核協議無關，惟此刻空襲實在耐人尋味。

空襲過後，伊朗外交部指摘美方侵犯敍利亞主權和領土完整，並強調美軍襲擊目標與德黑蘭沒任何關係。隨着俄羅斯、土耳其及伊朗深度介入，美國在敍利亞問題上的角色逐漸被稀釋。從阿富汗跌跌撞撞撤離、拜登中東之行被沙特敷衍，到近期沙特繼續與伊朗接觸，均反映出美國在中東掌控力大不如前。在重啟核談判期間，華府要求伊朗停止支持敍利亞什葉派總統巴沙爾‧阿薩德，但伊朗又怎會言聽計從？或許為了增加談判籌碼，美國悍然發動空襲，向伊朗示警：我仍是想打就打的山姆大叔，不會對你聽之任之。

滿口仁義道德、經常打着人權幌子四處指指點點的美國，2014年以空襲極端組織伊斯蘭國（IS）為名不請自來，之後非法在當地駐軍，至今仍然「賴死唔走」。敍利亞政府日前指控美軍，每天盜走該國石油日產量83%。言猶在耳，美軍再被踢爆私自開採石油，再以油罐車運往伊拉克境內的美軍基地。飽受戰火摧殘的敍利亞重建之路仍舉步維艱，世界強國卻在「乞兒兜裏搶飯食」，食相認真難看。美國或許為了轉移視線，於是對敍國狂轟濫炸。

美軍更特意指出，本來打算空襲13個目標，但發現其中兩個附近有不少人，為減少傷亡於是只襲擊11個。非法在他國駐軍還可以表明自己是仁義之師，真是令人咋舌。而按照西方的標準，美軍在敍國境內施襲，做法與俄攻烏有何分別？但對於俄羅斯，西方國家群起制裁，高喊侵略者不得人心；美國轟炸敍利亞，西方國家忽然變成啞巴，再次完美地演繹西式雙重標準。可憐的是，又會有誰關心長年身處戰火、在大國地緣政治角力下受盡苦劫的敍國百姓？