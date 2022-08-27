功夫茶：長者自殺蔚成風　這個社會真病了

港人長壽，曾連續7年蟬聯全球最長壽地區；要是壽而康，唔係年逾70歲仍佝僂着背周街執紙皮咁淒涼，政府福利政策做到「老有所養、老有所屬、老有所為」，加上社會能夠發揚「敬老尊賢」文化，老人家自不會感到「壽則多辱」，反而覺得斜陽裏氣魄更壯，咁，長壽就係一種福氣！活到老，笑到死，不亦快哉！

之不過，現實往往殘酷。香港人口高齡化，政府估計20年後，每3個港人約有一人係65歲或以上長者。長者快速增長，一定會對社會、經濟等產生莫大影響。面對人口老化、長者貧窮率高等問題，政府安老政策力度不足，一直滯後，好似輪候資助護理安老宿位，僧多粥少，唔少長者於輪候期間已上咗天堂，名副其實係「等到死」。

呢！有關香港老人自殺率高嘅問題，一向都有唔少研究及調查，老人家之所以走上絕路，抑鬱症更是主因。疫慌下，有團體就有關死因裁判法庭2021年自殺個案嘅初步數據進行分析，發現整體自殺數字，喺過去5年有上升趨勢，其中令人特別關注嘅係長者自殺個案數字持續高企，令人擔憂。

各位，2021年所錄得嘅1,010宗自殺個案，有446宗為60歲或以上長者，意味每2.3名自殺個案便有一名長者，70歲或以上嘅自殺死亡個案佔246宗，60至69歲則有200宗。從數字可見，年齡愈大，自殺數字愈高。此外，對比最新自殺數字與過往10年香港長者自殺人口比例，分析亦發現10年前即2012年嘅長者自殺數目為286宗，10年後嘅446宗大幅上升逾五成半。長者自殺蔚然成風，社會真病了，政府豈能不關注？

團體設立嘅求助電話熱線，處理宗數更創歷年新高，截至今年上半年已接近7萬個求助電話，5月單月近1.3萬個來電，專家相信與疫情及收緊社交距離措施有關。求助原因多數圍繞心理或精神問題，以及感情婚姻問題為主，而女性較男性傾向願意求助。

有精神科專科醫生指出，疫慌下受嚴厲社交距離措施影響，人與人之間聯繫日益減少且隔膜增加，長者缺乏支援和社交，因而感到孤單，容易萌起輕生念頭。團體呼籲大眾提高警覺，多留意關心身邊人，收緊社交距離措施時，亦應盡量平衡長者需要，確保佢哋有適當社交和與家人見面。

政府成日口噏噏當秘笈，經常鼓吹關愛共融，實則給予老友記嘅支援唔足夠，尤其人文關懷。講真，活到幾老都好，人生總有可留戀之處，詩人就話「五欲已銷諸念息，世間無境可勾牽」，五欲指財、色、名、飲食、睡眠，五欲全銷，邊有咁易吖！其實，做仔女嘅多啲關心吓老人家，多啲同佢哋飲吓茶吹吹水，真係忙得交關，打個電話噓寒問暖，畀老人家感覺有家人至愛關心佢哋，冇咗寂寞，邊咁易抑鬱輕生吖！