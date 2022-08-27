正論：防疫措施再收緊　社會復常淪空談

隨着新冠疫情升溫，多名高官相繼中招，醫衞局局長盧寵茂昨日宣布收緊防疫要求，自明日起，舉凡進入宴會場所，必須與進入酒吧一樣出示24小時內快測無染疫證明，而表列處所的員工亦須每3日快測等。正當全世界都放寬防疫措施甚至撤銷禁令之際，香港偏偏反其道而行，最怕疫情無法清零，經濟則一鋪清袋。

盧寵茂指出，目前新冠變種病毒的即時有效繁殖率接近1.44，預計單日確診不久便會破萬，為確保市民健康，必須收緊防疫安排，除上述措施外，尚包括確診者的隔離安排。如患者同住有高風險人士，如長者、嬰幼兒和長期病患者等，確診人士將送往隔離；如家中未能設患者專用洗手間或房間等，確診者必須入住社區隔離設施；70歲以上確診者，如未曾接種新冠疫苗或只打過一針，亦必須送到隔離設施。此外，當局亦會將更多地點納入強制檢測公告，並加強抽查和定額罰款，而且不排除因應疫情發展再收緊社交距離措施。

目前當局未至於一刀切收緊食肆堂食，業界或可暫鬆一口氣，但參與宴會人士需提供快測陰性證明，的確會帶來一定不便，此舉亦無異於走回頭路。家有高危人士的患者必須送往隔離，這點無可厚非，但連家中沒有專用洗手間或專用房間的中招者都要送往隔離，受影響人數肯定眾多，會否導致部分患者為逃避隔離而瞞報，弄巧成拙，只能拭目以待。

至於強制檢測公告早被轟為擾民，先後有多名專家認為不必要，但港府不但堅持而且還持續加強，例如早前馬鞍山錦暉苑有66人未進行檢測，當中36人遭當局重罰一萬大元，這對於基層家庭來說，絕對是沉重負擔。愈收愈緊的防疫安排，同特首李家超當日所說「要圍住有病的樹，而非圍住無病的樹」的防疫宗旨愈走愈遠，亦同市民期望社會早日復常背道而馳，怎能不令人失望？

誠然，保護市民健康十分重要，但在變種病毒傳播力增強而殺傷力減弱的當下，絕大部分患者在家中休息一段日子便能痊愈，港府還一味擾民復擾民、收緊復收緊，是否適切，實在令人疑問。尤其現時全港逾九成人口已接種兩劑疫苗，打齊三針亦有約七成，加上港大推算數以百萬計港人曾經染疫，免疫屏障早已建立，在這個時候還不大刀闊斧放寬防疫政策，盡快實現與國際通關，難道真的要等到外商、人才、資金、旅客都走清光才後悔莫及？屆時才追落後豈非太遲？

正如有議員質疑，全世界皆走向復常，香港卻寸步難行，究竟香港未能復常「欠缺的是數據、理由，抑或是勇氣呢？」抗疫已經兩年零九個月了，市民能夠配合政府的都已配合了，但政府依然未能給出復常時間表，反而變本加厲，不斷收緊。香港之所以是國際金融中心，全賴資訊、資金、人員、貨物進出方便和自由，現在港府自毀長城，肥水全部流向新加坡等競爭對手，最怕疫情無法清零，經濟卻率先清零，香港勢必玩完矣！