港府安排的公務員培訓計劃中，除了在香港培訓外，還要去內地培訓，「進行國家事務培訓」。內地有9家教育機構協助港府培訓，包括中央黨校（國家行政學院）、外交學院、清華大學等，課程5日至10日不等，這是「大灶」。

而國家和港府對首長級公務員還要開「小灶」，中央黨校（國家行政學院）將為不同的首長級公務員設計不同課程，並且安排到不同省市參觀，參詳各地方政府解決不同挑戰的方法。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，香港也要快馬加鞭追趕內地一些城市。

中央黨校（國家行政學院）是中共和國家培養高級幹部的「最高學府」，香港首長級公務員開「小灶」，培訓當然不是一般的「公務員信念、國情、『一國兩制』概念、國安法的學習」，這些在他們遠沒當「首長」時就已在學習班中完成。首長級公務員在中央黨校（國家行政學院）的培訓課程是「特別」設計的，不同的學員有不同的設計，有很強的針對性，政治學習、思想提升的要求會更高，理論水平的要求、對國家建設治理大局方針、政策理解和掌握的要求會更高。

而為了提升業務水平，他們還會安排到不同省市參觀，參詳內地政府解決不同挑戰的方法，開拓眼界，查找不足，切勿再當井底之蛙，提升解決實際問題的能力。

相對「大灶」，這個開「小灶」，學習任務之重，要求之嚴格，從書本課堂到地方實踐，絕不是短時間夠用的，絕不是走馬觀花，整個學習過程和成效都要嚴格考核，都要記入中央有關部門檔案。

要知道，香港首長級公務員的官位可以相當於內地省部級「中央管理幹部」，也即他們是香港的中管幹部，香江府衙各屆政府的問責班子成員包括特首，都有可能從這些人中產生，對他們的考察要求，一點兒不會比內地高幹輕鬆。