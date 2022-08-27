中國人民銀行原行長戴相龍在一個國際研討會上說，美國的經濟實力已很難支撐起美元的全球地位。這顯然不是無的放矢，美國經濟總量佔全球比例持續下降，政府債務佔GDP比例則不斷上升，拿甚麼支撐美元？別看華府依然不可一世，動不動就對別國揮舞金融大棒，其實美國經濟外強中乾，綜合實力日走下坡，維持美元地位已力不從心，金融霸權崩解只是遲早的事。

美元之所以能夠成為全球主要貨幣，受到各國歡迎，主要是因為美國強大的軍事和經濟實力提供支撐，被認為信譽可靠。但這些年隨着美國霸權日益衰落，美元地位也逐漸動搖。美國經濟空心化，本來已很難繼續支撐美元，加上華府濫用金融霸權，更是自毀根基。無理霸佔阿富汗外匯資產、對俄羅斯實施極限經濟和金融制裁、在世界各地挑動地緣政治緊張等等，都嚴重破壞了國際金融規則，也嚴重動搖了國際社會對美元的信任。尤其最近美國利用強美元收割全球，連盟友也不放過，更是令全世界寒心。

一直以來，美國自恃掌握全球金融市場規則而為所欲為，當無法解決自身問題時，便將風險轉移至其他國家。這一招屢試不爽，但也愈來愈引起各國警惕，愈來愈令全球反感。正如有人形容，被美國收割一次可以說沒經驗，收割兩次可以說沒吸取教訓，收割三次則只能說自己腦殘。中國連續7個月減持美債，持債規模回到12年前，正是因為吸取了過去的教訓，不想繼續被美國收割，更不想重蹈俄羅斯外匯資產遭凍結的覆轍。

畢竟，防人之心不可無。中國外匯儲備和海外資產都遠超俄羅斯，一旦老美起了賊心，中國人民的巨額血汗錢隨時化為烏有。為了自保，加速去美元化是最佳也是唯一選擇。有外媒引述消息稱，內地多家銀行因最近大規模沽人民幣、買美元，而收到中國人民銀行「電話窗口指導」，這與其說是不希望人民幣貶值過快，不如說是不想遭強美元收割。

事實上，中國外貿順差屢創新高，外資也沒有大規模撤走迹象，根本沒有必要利用人民幣貶值來迎合強美元。相反，如果人民幣在全球金融市場風聲鶴唳之際適當升值，挫挫強美元氣勢，既有利於人民幣國際化，也大大增強國際社會對中國市場的信心，甚至可能激發美國金融危機，何樂而不為！