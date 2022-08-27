本港新冠疫情升溫，多名高官相繼中招，專家預料下周單日確診將會破萬，張竹君醫生則再次叮囑市民減少聚餐和跨家庭聚會，甚至揚言不排除收緊防疫措施。問題是，確診破萬是否等於天塌下來？不惜代價地收緊防疫，除了達致經濟清零，還有甚麼意義？

新冠疫情來到今日已接近兩年零九個月，隨着變種病毒傳播性增強而殺傷力減弱，疫情嚴重與否便不能一味看確診數字，更應看入院重症比率。目前本港入院人數雖然有所增加，但重症比例仍偏低，絕大部分患者在家休息一段日子便能痊愈，加上紅碼已限制確診者活動，連密切接觸者都被禁足，這樣的防疫安排還不足夠嗎？看南韓幾乎每日新增逾10萬宗確診，日本甚至超過20萬宗成為「全球第一」，但人家依然生活如常，醫療系統亦未見崩潰。面對世紀疫情，全世界只能摸着石頭過河，在新冠初期、殺傷力驚人之際，內地堅持停市封城絕對正確，即使病毒現已減弱，但內地人口達14億，城鄉醫療條件差距大，而且官民動員能力強，繼續清零無可厚非。

惟香港和內地始終有別，一來香港醫療條件自詡達世界級水平，二來香港經濟全賴維持國際金融中心、國際物流中心、國際航空樞紐而來，三來官民動員能力與內地不可同日而語，實在無條件繼續閉關鎖港。何況目前已有逾九成人口接種兩劑疫苗，打三針的亦近七成，市民可以做的都已做了，港府必須清楚告訴市民，到底何時才能讓社會真正復常，而不是一味「大喊十」，永無止境地防疫。

立法會議員江玉歡慨嘆，全世界皆走向復常，香港卻寸步難行，究竟香港未能復常「欠缺的是數據、理由，抑或是勇氣呢？」可謂一語中的，值得執政者反思。