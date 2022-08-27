美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，明擺着是要挑戰「一個中國」的原則，北京怒不可遏，馬上在台灣海峽開展軍事演練，規模史無前例，一舉打破了兩岸多項軍事上的默契。解放軍的戰機、戰艦紛紛跨越「台海中線」，東風導彈更在台北上空呼嘯而過，再落在日本聲稱的經濟專屬海域。

軍演最熾烈的期間，台灣四周炮聲隆隆，當時有機構訪問當地居民，假如解放軍來攻，你會選擇躲在哪裏？在眾多選項之中，排名第一的是台北故宮博物院。

台灣人有一句順口溜，說「理想是豐滿的，現實是骨感的」。台獨分子口裏不承認自己是中國人，但事到臨頭，最多寶島居民還是要託庇於「中國」這塊招牌之下。台北故宮藏有大量中國文物，不少寶島居民心清眼亮，知道人民子弟兵就算動起槍炮，也絕不會損害這一批中國文化的瑰寶，因此選擇走進故宮博物院，確是逃避戰火的好去處。

台北故宮號稱承傳了最多清朝皇室的珍貴文物，事實上也未必盡然。清宮珍寶歷經多劫，英法聯軍攻入北京時，被掠奪了一批；末代皇帝溥儀為討好他人而隨意賞賜，又失了一批；清末宮廷的太監、守衞、侍女大肆偷盜，為免被查檢出來，據說還刻意縱火，將建福宮內的藏品付諸一炬，這又毀去一批。僥倖剩下來，又能夠成功運抵台灣的，未必全是最珍稀的國寶，最起碼就連「清明上河圖」亦不在其中。

事實上，今日不少台灣人未免糊塗，其實要保障台島的安全，何必乞靈於一堆剩餘而殘缺的中國文物呢？他們只消接受「一國兩制」，承認「我是中國人」，寶島從此便能夠海晏河清，穩如磐石。