日本首相岸田文雄宣布所有完成接種3劑新冠疫苗人士，下月7日起入境日本毋須出示72小時內的檢測無染疫證明；新加坡下周一起亦允許未完全接種疫苗的入境旅客不用隔離，只須持有出發前48小時內核酸檢測陰性證明便可入境，香港在檢疫上卻大開倒車，除了讓賽，實在想不到其他解釋。

岸田文雄作為已接種4針也照樣確診的人士，難得他對3針的入境者充滿信心，連72小時核酸檢測陰性證明的規定也叮走，畢竟，美國總統拜登伉儷已示範了上一刻宣布康復，下一刻又宣告二度感染，與其相信核酸檢測滴水不漏，何不對疫苗投以信心一票？說到底，如果認為疫苗是廢的，那就不應接種，雖然事實證明打了針也照樣中疫、播疫，但據專家說它可減低重症、死亡風險，那還生人唔生膽，遲遲不肯全面通關，這是甚麼邏輯思維？

多國在入境檢疫措施上大鬆綁，在平衡防疫與經濟復常下，盡量回復疫情前的便利，為旅客製造大量誘因，無非旨在吸引更多旅客前來花錢。在後疫情時代，各地政府求「財」若渴，旅遊業是最現成的吸錢途徑，怎知有人卻嫌錢腥，不但堅持故步自封，還對大型群眾活動作出限制，這份情願餓死的情操，足教各國一面數銀紙，一面點個讚。

繼「香港十公里錦標賽2022」宣告取消，維港渡海泳的主辦單位亦批評政府限制大型體育盛事參與人數只能在500人以下，勉強舉辦只會浪費人力物力。要知道，這些比賽就算不收取參賽者報名費，規模太小要如何說服商業機構提供足夠贊助？與其蝕本風險激增，不如拉倒。

本地近日確診宗數確是日增七、八千宗，但每日有沒有七、八千人湧到醫院求診？很多人連這基本意識也未搞清，遑論有智慧去理智地抗疫。