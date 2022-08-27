本港疫情升溫，新型病毒株BA.5開始佔據染病病毒的主流，對已接種疫苗和已感染人士都有強的免疫逃逸，衞生防護中心預料單日確診人數將突破一萬宗，對醫療系統造成沉重負擔。

當局表示不希望一刀切措施，勸喻市民盡量減少跨家庭聚會，減低社區傳播，亦於昨日記者會指出，會維持已收緊的居家隔離準則，與確診者同住的高風險人士，如未能為隔離人士提供獨立廁所等，及70歲以上患者如未打針或只打一針，皆須送去社區隔離設施。此外，酒吧及酒館的快測要求將擴展至出席宴會人士。當局亦會加強對紅黃碼人士的巡查及執法。

香港是外向型經濟，惟近年與內地及海外的往來都亮起紅燈，經濟民生遭重創。早前在疫情穩定下防疫措施逐漸放寬，社會正在復常中，對重振經濟有一定作用。但近期疫情反彈，新的抗疫措施已較以往精準及具針對性，市民不希望限聚措施再被收緊，筆者亦期望疫情穩定後盡快爭取到海外回港免隔離，及以「逆向檢疫」能方便到內地。

然而，病毒變種速度驚人，一旦新一波疫情爆發，若政府無力抑制，或將再度收緊社交距離措施，無疑會導致前功盡廢，情況令人憂慮。

精準抗疫符合香港實況，收緊社交距離措施不能一刀切。再者，防疫措施的效果如何取決於市民對待抗疫的態度和配合程度，更取決於政府能否嚴格落實精準抗疫標準。期望政府檢視及加強安心出行和疫苗通行證措施的精準度；進一步鼓勵及便利80歲以上長者及兒童接種疫苗；加強呼籲市民減少跨家庭聚會，持續提升社會防疫意識。希望社會團結一心抗疫，讓社會繼續邁向復常，重新振興經濟。