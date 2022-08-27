漢奸報集團相關3間公司及毒媒創辦人為首的現代版漢奸，涉嫌觸犯《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，日前開始在高院進行案前管理聆訊，爆出「大水沖倒龍王廟」的戲劇性案情大突破。「大水」即「反水」，義氣變兒戲。

「大水」是法官在庭上開案透露，漢奸報集團6個最得力的心腹文痞打手，將會全部認罪，一下子沖垮了反中亂港陣營輿論陣地的言論自由、出版自由、民主人權等虛偽道德防線。水退後，露出沒穿褲子的一群原來是出賣國家、背叛民族、犧牲港人利益的漢奸走狗賣國賊，是美國中央情報局經營多年的毒媒下線文痞打手而已。

「大水」一發不可收拾，後台老闆的美英主子噤若寒蟬，曾任美國海軍情報員的大漢奸拍檔Mark Simon更不見蹤影；美國眾議院議長佩洛西和前國務卿蓬佩奧等曾高規格褒獎大漢奸「為美國而戰」的政客，都紛紛扮失明失聰，撇清界線，你死你賤。斷了脊樑的瘌痢狗落得無人搭理。

「大水」之下，就看你大漢奸眾叛親離，人人反水「篤灰」自救，爭取戴罪立功減輕刑罰的行動此起彼伏。且看大漢奸還可以死撐到何時？在人證、物證、佐證、旁證俱在下，還可抵賴到何處？

有關串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪行，只是《港區國安法》生效後所涉及的，其實漢奸報的惡行豈止這些，其惡行簡直是罄竹難書。回歸25年來，每次暴動或暴亂，每有愛國愛港人士或官員被抹黑被扳倒，每有特區政府被攻擊得體無完膚，都同這個外國勢力在傳媒的最大代理人和心戰室有關。無論此案最終如何判刑，都無法抵償香港25年來政治、經濟和人民的沉重損失！