香港新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，安老院舍亦再現大爆疫。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，最近確診數字每日錄得明顯漲幅，反映社區傳播速度加快上升，預料單日新增個案將破萬宗。佢話當局唔希望一刀切推出較激進嘅社交距離措施，呼籲市民減少大型聚餐及跨家庭聚會，定期做快測。

政府口就話唔想一刀切推出較激進嘅社交距離措施，其實乜都諸多限制。鄰近地區如新加坡、日本、南韓等已大幅度放寬防疫措施，如果香港一有狀況就縮，市民難免覺得政府防疫寬緊無度，若然又收緊堂食，略有「生命迹象」嘅飲食業恐怕又瀕臨「熄機」，民生維艱必再死多幾錢重！

事實上，政府一面話現階段無意收緊防疫措施，但好多地方已在收緊！呢，譬如話院舍員工核酸檢測，由目前一周一檢，下周三起將增至隔日一檢。有安老事務委員會委員形容措施「離地」，指會加重行政工作，認為一周兩檢已適合。

呢嗱！港府又話因應新冠疫情發展而要限制大型活動人數，繼維港渡海泳人數被限制後，「香港十公里錦標賽2022」亦無法幸免，被通知需大縮參賽人數。田總對當局突然要求縮減人數感到無所適從，決定就此上訴，又指取消賽事可能影響香港運動員參與國際賽事嘅資格。有傳染病專家稱，戶外體育活動傳播風險低，限參賽人數並不需要。渡海泳設限500人，泳總反建議2,000名泳手分4個時段出發，但不獲當局批准。事實上，泳手除咗喺海裏游泳時冇戴口罩，一出水即有專人給予新口罩，其實係相當安全。專家話齋：乜都取消，咁接種疫苗嚟做乜嘢呢？再船頭驚鬼船尾驚賊，若然連香港國際七人欖球賽都唔敢批，香港玩完！