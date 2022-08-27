電騙屬高科技、跨領域犯罪，也是集團式犯罪，擁有龐大的網絡。港人陷求職騙案遭禁錮在東南亞國家的「賣豬仔」案件持續引起關注，當局稱接到數十宗求助個案，受害人聲稱遭禁錮，當中二十多人已確認安全，部分人已回港，但仍有十多人人身自由受到限制。只有剷除電騙存在的社會土壤，才能從根本上解決人口販賣毒瘤，政府必須多管齊下，多部門配合執法。

港府高度重視案件，已經透過國際刑警與當地執法部門聯繫，並得到外交部駐港公署全力協助。求助案件愈揭愈多，當中受害人疑遭禁錮，多數在緬甸及柬埔寨，亦有個案涉老撾，當局仍然努力嘗試營救身陷險境的港人豬仔。數十名受害人絕大部分陷求職騙案，亦有人陷網上情緣騙案，騙徒取得受害人信任後，將其誘騙至東南亞國家。

犯罪集團手法大致是透過社交媒體、傳銷電話或朋友介紹，聲稱有「高報酬、低要求」的工作機會，誘使受害人到東南亞國家後沒收護照，並轉送到行騙中心強迫其行騙。

跨國電騙集團不斷擴張，對「新血」要求極高。如果參與者「跑唔夠數」，就會遭到毒打、轉賣；如果被害人不願配合，便會被當成人質，向家人勒索金錢；如果勒索不成，還可能被殺害、割走器官。電騙集團往往與當地腐敗勢力、地方武裝互相勾結，盤根錯節，要將之剷除非常困難。

近日警方先後拘捕多人，涉嫌「串謀詐騙」，部分人已被落案起訴；日前，案件在東區裁判法院提堂，被告還押監房等候審訊。「串謀詐騙」是嚴重罪行，當兩名或多過兩名人士同意進行一項犯罪活動，已經構成串謀。根據《盜竊罪條例》第16A條和《刑事罪行條例》159A條，任何人干犯「串謀詐騙」，一經定罪，最高可處監禁14年。

在2021年，警方錄得19,249宗騙案，較2020年的15,523宗上升24%。去年一萬多宗騙案中，有6,120宗為網購騙案，1,063宗為網上求職騙案。而今年的騙案更有上升的趨勢。另外，入境處為騙案設立的WhatsApp專線，至今收到逾280個訊息，惟僅4宗相關個案，其餘與騙案無關，另有130宗惡作劇，當局呼籲市民切勿濫用服務。

在新冠肺炎疫情下，百業蕭條，騙徒手法層出不窮，有騙徒以彈性居家工作、毋須學歷經驗作為招徠，在社交平台招聘「刷單員」，不少市民中招，被騙走畢生的血汗積蓄。網上求職騙案在疫情期間不斷上升，主要是騙徒利用疫下失業者心急求職的心態進行詐騙，市民應增加對不同種類騙案的認知及提升防騙意識。救人如救火，人命關天，當局責無旁貸，必須盡快救出人質，多管齊下打擊電騙集團，加強對市民的教育。社會各界應同心協力，務求把罪案撲滅於萌芽階段。