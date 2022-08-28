功夫茶：流浪貓狗覓家室　廣納善言積功德

香港近期諸事不順，疫情反彈、防疫措施又收緊，真係噩耗連連！之不過，世事總係會否極泰來，尋日終於傳來一則喜訊，城規會批准將打鼓嶺恐龍坑一幅農地，改劃為動物收容所，超過100隻流浪貓狗（浪浪）即將尋獲新家，真係可喜可賀！令人興奮嘅又點止浪浪有新家，更重要嘅係，本報多年嚟始終關注動物福祉，更獻上「貓狗善終園」藍圖，港府卒之願意聆聽，並踏出第一步，梗係值得沖番壺靚茶，同大家一齊賀一賀！

是咁的。位於粉嶺嘅「傻媽流浪貓狗之家」早前因捲入土地糾紛，被迫搬遷，搞到大量浪浪無家可歸，連「傻媽」Annie都非常頭痕。好彩事件引起關注之後，喺包括議員、發展商在內嘅多方合力支援之下，本報又不斷就動物福祉向港府進言，當局終於有所回應！查實若然唔係普羅大眾所關心，本報又點會隨隨便便獻上藍圖。呢嗱！城規會早前就改劃申請收集公眾意見嗰陣，喺收集到嘅意見書之中，有超過1.6萬份係支持，僅僅得20份係反對，不但證明咗港人普遍關心流浪動物嘅遭遇，亦證明咗東方傳媒機構獻上藍圖，完全係為民發聲，反映民意！

之不過，批准興建動物收容所只係第一步，最終起成點都非常關鍵，功夫茶就有唔少建議！首先，就梗係唔建議幫啲貓貓狗狗絕育啦，無啦啦要開刀，人都受唔住，何況貓狗呢？其實只要收容所規劃得當，將公乸分開養，咪可以解決繁殖問題囉！其次，貓貓都話可以一隻一個籠咁養，驚佢哋擒上擒落，唔知走咗去邊；但狗狗真係唔可以困喺籠入面，要有足夠活動空間，最好就好似農場咁，圍一大片草地畀佢哋跑嚟跑去，順便起啲離地幾呎嘅木台，畀狗狗當睡床，畢竟瞓喺地好容易吸收濕氣，對狗狗身體唔好！

居住嘅地方解決咗，再嚟梗係食嘅問題！查實貓貓狗狗唔一定話要食貓糧狗糧，買得起梗好，但數量一多，開支就肯定非常巨大，呢個時候就要靠附近社區支援啦！街市、超市、餐廳之類，或多或少都會有啲稍為過咗期、唔賣得嘅食物，咁咪可以捐贈畀收容所，點都好過拎去堆填咁浪費啦！講到捐贈，港府更應該呼籲同鼓勵善長仁翁，多啲捐助呢類型收容所！貓狗都係生命，捐助收容所即係拯救生命，可以積功德添，勿以善小而不為！

新一屆政府上台冇耐，已經願意聆聽本報嘅金石良言，並作出回應，凸顯咗今屆政府同上屆港府嘅不同，實乃全港市民之福氣，令人喜出望外；之不過，良言豈止一則，假如港府多多採納，本港復甦又點會遙遠呢？點都好，今次批准興建收容所，已經係一項善舉，港府肯定善有善報，真係功德無量，阿彌陀佛！