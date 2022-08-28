正論：霸官地建大宅　廢衙門不問責

本港房屋問題積重難返，港府無計可施，惟有以「地從何來」作為遮羞布推卸責任。事實卻是，「地從何來」從來只是偽命題，新界鄉郊地區亂象叢生，官地被非法霸佔闢路建屋有之，用來做生意圖利又有之，但地政總署、規劃署以至漁護署等涉事衙門踢一踢都不願動一動，甚至有充當保護傘包庇鄉黑勢力之嫌。

本報早在去年8月已揭發西貢鹹田灣、大浪村一帶，以及西貢東郊野公園範圍有人疑非法建屋，可惜地政總署、漁護署等部門闊佬懶理。直到近日有行山人士向本報投訴，指上址有多處違規建築，7月中已見有工人和工程車不斷進出；一星期後重遊該地，更赫見規劃署在多個位置張貼警告，惟數天後警告已被人移除，更有工人在已平整的土地上建屋，形容速度之快是「半日唔使就起好3呎」。

根據資料，上述地區共有5個進行建屋工程的位置屬於政府土地，被劃為「鄉村式發展」地帶。法例規定，「鄉村式發展」地帶不准建屋，若要改變用途需向城規會申請並取得許可證，但一般不會獲批，城規會亦表示沒有收到相關申請；至於政府土地更不得擅自發展，非法佔用官地最高可處罰款50萬元及監禁6個月。

新界土地亂象無日無之，上述情況只是冰山一角，究其原因，一來「山高皇帝遠」，被違規發展的土地位置偏僻，開了工建好屋，官老爺一樣懵然不知。而更常見的情況是，膽敢違建的都是「村霸」或「土皇帝」，他們有鄉黑背景，甚至搭通天地線官鄉勾結，即使市民投訴、傳媒踢爆，一樣有恃無恐，政府部門所謂執法更是採取拖字訣，拖無可拖才敷衍提告，結果土地亂象依舊，鄉黑繼續圖利。政府部門一味裝聾扮盲視若無睹，等於變相鼓勵，霸地建屋豈會不遍地開花？

在土地問題已成老大難問題的當下，無數基層苦候上樓，原居民本來已坐享永續丁屋的特權，鄉黑勢力無本生利，地政總署等部門還要助紂為虐，連官地、郊野公園用地都雙手奉上，房屋問題豈非永無解決之日？這樣的批評絕非無的放矢，本報連環報道西貢相思灣村「村霸」黃子洋在官地違建道路、僭建碼頭經營水上活動店等亂象，「霸完陸地霸落海」牟取暴利，惟規劃署和地政總署皆輕輕放下，尤其是地政總署，長期不執法不作為，直到本報圖文並茂踢爆「村霸」惡行，激起全港嘩然，才不情不願執法。然而所謂執法，也是厚待違法者、搵納稅人笨，單是將違建道路還原，便是由地政總署出錢出力，至於僭建碼頭則求其張貼圍封告示了事，水上活動店則繼續搵錢，「村霸」利益絲毫無損。難怪外界質疑，當中涉及官鄉黑勾結。

不患寡而患不均，不患貧而患不安。一個政府要做實事、贏民心，施政和執法必須一視同仁，公平公正。過去歷屆特區政府，施政和執法皆向權貴階層傾斜，造成貧者愈貧，富者愈富，社會穩定無從談起。國家領導人要求新班子要敢於破除利益固化藩籬，如何處理土地亂象、整頓塞責衙門，將是最好的驗證。