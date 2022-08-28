世界視線：減免學貸增籌碼　拜登出手添煩憂

美國中期選舉臨近，民主黨繼續力挽狂瀾。總統拜登政府加大狙擊前總統特朗普力度之餘，上周三又推出重量級政策，宣布對符合條件的中低收入人士，免除最高兩萬美元的學生貸款，以兌現選舉承諾。惟措施出台後，國內出現兩極反應：反對者批評拜登距離中期選舉只有76日對學生免貸，做法與用納稅人的錢「買票」無異，而且對沒貸款的支付學費人士不公；支持者則認為措施可惠及低下階層家庭，並批評共和黨人對前朝讓巨富階層減免兩萬億美元稅收隻字未提。

在過去一段時間，拜登在年輕選民中的支持率不斷下降，如今免除學生貸款，確實有「止血」作用。美國眾議院議長佩洛西也發聲明力撐拜登，指免貸將賦予每個美國人實現夢想的能力，並幫助更多工人家庭滿足日常需求。然而，有傳媒隨即「翻舊帳」，指佩洛西短短13個月前才斬釘截鐵地稱，總統沒有權力免除學生貸款債務。不少人對此冷嘲熱諷，指出權力實在太過引人入勝，政客為了選票及連任，甚麼都願意做、願意說，原則及誠信只是空談。

拜登強調有關做法「公平」，各界則圍繞此說法展開激辯。有網民指自己在沒有貸款和獎學金下，靠兼職賺取微薄薪水完成學業，抱怨「以現金付學費的人甚麼也沒有，卻要為那些懶惰不負責任的學生償還貸款」。共和黨人也紛紛對拜登口誅筆伐，該黨參議員羅姆尼直斥這是拜登「賄賂選民」的一種方式。自由派別亦乘勢批評拜登政府做得不夠，揚言應該完全取消學生債務。

黨爭以外，經濟學家擔憂減免學貸會增加消費者購買力，最終加劇通脹問題。然而，眼見連月來的補救政策似乎有效，白宮也索性對誰為計劃埋單避而不談了。拜登的最新支持率上升了6個百分點，達到44%，是這一年來的新高。眼見形勢轉好，他前往馬里蘭州展開民主黨中期選舉的宣傳造勢之旅。他在會上予以特朗普歷來最尖銳的責難，給對方貼上半法西斯主義的標籤。每次美國迎來重大選舉，政客們必定搭台唱戲，旁觀者都看膩了，但選民們不膩。中期選舉愈近，美國政壇只會出現更多光怪陸離的現象。