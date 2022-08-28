香港是以貿易立港，以貿易為主才可產生眾多的供應鏈職位與知識，推動貿易的進一步發展與演進。金融若不依靠貿易便變成無米之炊，純屬投機，對實體經濟和社會民生破壞更大。

在香港再出發之時主張再工業化，倒不如強調香港重建國際貿易網絡，來建設香港的國際貿易中心，超越原來地緣經濟的限制，走出東亞。

香港依持的中國因素是全球最大的生產與消費市場，日益重要的人民幣離岸市場，和中國在國際上的廣結朋友，得道多助。香港賴此成為當今全球唯一不以政治制裁干擾貿易金融的國際營運中心，堅持自由開放，也堅持撇除政治偏見，尊重市場和私有產權。香港大有機會在歐美政治制裁自傷傷人的亂局中凸出中立、開放與自由而奪全球金融和貿易重鎮地位，超越倫敦、紐約。

落實這些制度與地緣戰略優勢，香港在堅持自由貿易政策之外，還需努力打破美國設下的貿易障礙。

一是五眼聯盟可分化。美國唯利是圖，香港可拉攏地方州府和美國的跨國企業。也可趁英國勢弱，用貿易和人民幣離岸市場等的合作誘使背美與中國和好。加拿大、澳紐政治力量不強，更易利用，關鍵是香港以中外貿易樞紐的功能誘使企業與地方政府採用香港的平台，擴大貿易。

二是香港用雙邊貿易協議，在多邊地區協議外加深香港與有關國家的貿易中轉關係。在東亞，香港的重心應爭取南韓。在東南亞，則是泰國、馬來西亞與印尼，各具地緣戰略。西向不是馬爾代夫，而是印度。借助香港印裔人口的關係。再而是中巴經濟走廊，已是巴基斯坦與阿富汗共用。中亞則是烏茲別克斯坦，取中吉烏鐵路之便。中東的重心是卡塔爾，避免杜拜的競爭和沙特阿拉伯與伊朗的矛盾。東非是吉布提，取其戰略位置，更是埃塞俄比亞，因其經濟潛力和與非洲各個洲際組織的關係，也避開埃及，免與以色列衝突。

三是打入歐洲。一方面是與俄羅斯的歐亞經濟體合作，更可與俄羅斯遠東地區建立地方級別的協議。另方面是分化歐盟，香港可結交匈牙利、波蘭、西班牙、葡萄牙、希臘，以及奧地利，利用歐盟東西與南北矛盾，香港給其弱勢國家以橄欖枝。四是南美，據與智利的自由貿易協議擴展，逐步推動南美至港跨太平洋的航運與農產品貿易。