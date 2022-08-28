美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣後，又有3批議員和州長竄訪台灣。蔡英文忙不迭的接待，「歡天喜地」的感謝他們對「倚美謀獨」的支持。然而，蔡英文清楚，這些議員、州長都是跑來蹭熱度的，對台沒甚麼「實質幫助」，也不會帶來甚麼「密詔」之類的東西讓她「安心」，更不表示美國會改變對台「模糊政策」。

佩洛西的竄訪台灣，已經給台灣帶來了極大的「防衞災難」，帶來了解放軍分分鐘揮師武統的災難。蔡英文剛開始還有些僥倖心理，以為這樣一來，美國會下決心改變「模糊政策」，會強硬回應大陸軍演、強硬展現出兵參戰的取向。若真如此，台灣方面也算沒白白「擔心受怕」，沒白白被解放軍跨越條條「防線」。然而，老美的反應很慫，是袖手旁觀。事後又來了一批批「蹭熱」的議員，假裝支持台灣「力度升級」，蔡英文還要強裝笑容，硬奏歡迎曲，她是被老美當木偶一通亂耍。

對此，新華社日前刊登1.5萬字長文《佩洛西竄台的若干事實》，從11個方面闡述佩洛西竄訪台灣後引發的各種變化，揭示和批判美國口頭上聲稱堅持「一個中國」的政策，實際上不斷「切香腸」掏空「一中原則」；文章揭示和批判說，改變台灣現狀、挑起危機的正是美國和「台獨」分裂勢力。

說到「切香腸」，全世界和佩洛西、蔡英文皆心知肚明，「佩婦人」的竄訪台灣，正是猛切「台獨香腸」的一個大動作；這個大動作又給大陸猛切「武統香腸」反動作，製造了一個最有利的時機。大陸以其人之道還治其人之身，美台切「台獨香腸」，大陸就切「武統香腸」，看誰最終能夠把香腸完全切掉。

解放軍今次持續至今並已常態化的實戰大包圍軍演，就是把「武統香腸」一下子切到了台灣的眼皮下、腦袋上、腳底下。而「台獨」切香腸呢？不過是幾個議員竄台蹭熱而已，有用嗎？大陸切實，台灣切虛，大不一樣喲。