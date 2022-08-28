美國總統拜登批評特朗普的政治主張「讓美國再次偉大」是半法西斯主義，這無疑是很嚴重的指控，卻是事實。當今美國右翼民粹氾濫，不斷炒作種族、文化、意識形態、貿易保護、反全球化等議題，導致整個政壇乃至整個社會漸漸滑向法西斯主義，這是美國精英政治的失敗，更是美式民主的失敗。民主黨與共和黨的分別，不過是五十步與一百步之差，拜登自己也好不到哪裏去，根本沒有資格批評特朗普。

很明顯，美式民主已經走入歪門邪道，淪為惡性政治鬥爭和權力鬥爭。政客們不是以更好的政綱和理論去說服民眾支持，而是刻意激發民眾仇恨和對立，甚至樹立「外國」為仇恨對象來凝聚所謂的內部民意。當年德國希特拉就是靠這種手段上台，如今美國政客們也愈來愈有這種味道，為達目的不擇手段。拜登批評共和黨出現極端化的趨勢，民主黨何嘗不是如此？其「美國回來了」的政治主張，與特朗普的「讓美國再次偉大」有何分別？

以前如果有人說美國可能爆發第二次內戰，也許會被視為天方夜譚。而今天這已不再是天方夜譚，許多美國媒體、學者及軍方將領都在嚴肅討論這個話題。尤其是早前特朗普寓所被FBI「抄家」後，「內戰」一詞再次成為美國網絡上的熱詞，有人甚至手持武器企圖闖入FBI辦公室。照這種趨勢發展下去，即使不爆發內戰，類似國會山莊的騷亂也必定陸續有來。美國媒體最新調查顯示，高達74%受訪者認為美國走在錯誤方向，民主面臨嚴重威脅。其實美式民主早已變質變味，美國面臨嚴重分裂才是最大威脅。

當然，對外轉移矛盾是美國政客的慣用伎倆，一旦國內矛盾激化而無法化解，他們便會到處點火。在歐洲挑動俄烏衝突，在亞洲製造台海危機，正是拜登政府為了挽救本身民望、扭轉民主黨選情而策劃的陰謀詭計。這還不止，日前美軍又突然向敍利亞多個目標發動空襲，這已是拜登上台後第3次下達相關命令，此等行為難道不是法西斯主義？美軍自2014年非法入侵敍利亞後，至今賴死不走，還長期盜採當地石油，可謂無恥到了極點。老美總是將民主自由人權掛在嘴邊，不知其底氣從何而來。

嚴格來說，美國奉行赤裸裸的霸權主義，已不僅僅是半法西斯主義這麼簡單，「半」字完全可以去掉。