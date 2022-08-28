新冠確診個案增加，港府隨即收緊防疫措施，包括進入宴會場所必須出示24小時內快測無染疫證明；表列處所員工須每3日快測；如患者同住有高風險人士，如長者、嬰幼兒和長期病患者等，須送往隔離；如家中未設患者專用洗手間或房間等，確診者必須入住社區隔離設施；70歲以上確診者，如未曾接種疫苗或只打過一針，亦必須送往隔離。

高官美其名曰收緊措施是為了市民健康着想，尤其要保護免疫力低的老弱人士，說得非常好聽，但執行起來有許多問題。例如將未曾接種疫苗或只打過一針的確診長者送往隔離，這些老弱長者之所以未打針或只打一針，必定同其身體狀況有關，不是有長期病，就是不良於行，甚至毫無自理能力，以至打了針後有不良反應而停止再打。港府卻不問原由，不理長者狀況，一股腦兒將他們送去隔離。過去也有例子，確診長者送往亞博館等隔離設施後乏人照料，去廁所無人攙扶，連涼也無人協助去沖，結果衞生情況轉差，甚至「打直入去、打橫出來」一命嗚呼。今次會否悲劇重演，不問可知。

至於凡8人以上都屬宴會，即9人分兩桌去飲茶食飯都要「撩鼻」，還要由食肆負責檢查食客的陰性證明，這分明就是擾民，打擊食肆生意，若食肆走漏眼可能有法律後果。事實上，只要進入食肆堂食，一樣有播疫風險，一間餐廳內即使每桌只坐7人，以本港之寸金尺土、枱與枱非常密集，情況跟「去飲」究竟有多大分別？

只要疫情稍為升溫，高官即條件反射般「喊驚」，防疫措施只收不放，完全沒有讓社會復常的勇氣，香港想與國際正常通關？想有活水打救經濟？難矣！難怪連中資企業都頂唔順，愈來愈多轉投新加坡上市和設基地了。