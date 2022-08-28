印象中，我小時候的香港天文台完全謹守科學原則，不負政治任務，不帶主觀情感，釐定颱風級別，客觀得有點冷冰冰。一旦颱風進入香港半徑多少公里範圍，就掛多少級別的颱風信號；若然離開，就改掛其他級別的風球，或者直接將風球除下，一切都「冇情講」。

按理科學就該如是，情形就像一個在運動場上的跑手，他跑畢100米，秒錶量度出的時間是10秒，就該告訴他是10秒，不該因其他因素而加，也不該因其他因素而減。如果有一天，運動賽的評核風潮變了，主張要加入其他考量因素，譬如此刻作賽的是一個烏克蘭跑手，他的國家正遭受戰火洗禮，他背負着國仇家恨，能夠堅持作賽便是志氣可嘉，故大會體恤他，將他的成績由10秒改為9.9秒，以示鼓勵。若然真有這麼一天，你認為世界的田徑賽，還有公平性和可觀性嗎？

不知從何時開始，香港天文台被指不該只看科學儀錶做決定，判定颱風級別，除了要視乎颱風距離多遠、中心風力有多強以外，還要加入一籮筐的因素，例如掛8號烈風或暴風信號，就不能太晚，最好在大清早，人們尚未出門時，好讓市民能夠多一天假期。至於該在何時除下8號風球，也有講究，日前天文台決定在上午9時20分，將8號風球改為3號風球，在網絡上便招來「媽聲」四起。很多人說天文台無良，何不延至中午12時才改掛3號風球，使市民可以多得半天假期？有些市民則更貪心，希望得到整天假期，若然要滿足他們，則最好拖到黃昏時分，才能改掛「3號波」。

不少人慨嘆，今日的香港不再像從前，這或許是事實，但很多壞的轉變，卻是部分市民一手造成的。