不曉得是近日英國通脹居高不下，百物騰貴，還是天氣太熱，連帶人們也頭腦發熱，總之有移居英國黃人KOL連日來瘋狂鬥噏，競相搶韁，為撲水交電費開冷氣，不惜將腦袋踢往一邊，譁眾取寵，卻是鐵一般的事實。

黃人盲反政府，已經病入膏肓，以其中一位不時呼籲「歡迎加入我哋嘅Patreon」的黃人KOL為例，近日談到政府推出援助劏房戶貧困青年計劃，他形容首批名額僅2,000個，規模之小也要特首牽頭，再由政務司司長親自亮相主持記者會，譏諷這個管治班子能力有限，無本事做成其他事情，所以借此轉移視線。

現屆政府上場快兩個月，不少問題仍是百廢待興乃不爭的事實，然而，以為高層介入乃多餘和純粹做騷，則是對公務員習性缺乏基本了解。這可以從特首在紅館演唱會塌巨幕傷人意外後火速介入，以及上屆政府佛系處理西半山吊船墮樓奪兩命事故，可資印證。高層介入的目標觀眾並非市民，而是一支出名嫌煩懶做的公務員團隊，這麼顯而易見也捉錯用神，你說黃人是否有目不能視，有腦不能思？

至於，某流亡英國後自認淒涼的黃人KOL，以當局要求被賣豬仔港人上網填表，嘲諷做法堅離地，「冇超能力都做唔到」，正是小知不及大知的鐵證。撇開表格是為了索取事主英文姓名、證件號碼、所處地點等基本資料，否則，拋下一句「我呀，朱犀明呀，快救我啦」，救條毛？虧黃KOL還問得出「冇漫遊點填表呀」，惟報道指確有被囚豬仔能上網與家人聯絡，若說家屬在港代填，難道會被告知「需本人親身辦理」嗎？究竟是黃人KOL人頭豬腦，還是裝瘋扮傻只為迎合其觀眾的智力水平？Anyway，「記得加我哋Patreon，付款方法好簡單」。