香港保護兒童會被偶然揭發虐兒暴行，經警方深入調查後，先後拘捕及檢控該會大部分工作人員及主管級職員的虐兒和疏忽罪行，可是社署的調查及向立法會提交的報告卻是「慢郎中」。拖延處理反映政府對社福機構的監管失職和不力，暴露的問題僅是冰山一角。新一屆政府必須對社福機構進行全面的管理檢討，並訂出長遠改善及改革的計劃和方向，否則社福機構必成為國家安全的死角。

勞福局及社會福利署管轄的非政府福利機構，是直轄於政府領導的公共服務機構。因此，機構的宗旨自必是支持政府和執行政府政策，絕對不是一個與政府對着幹，甚至反政府的政治組織，這是愛國者治港的政府管治大原則。

可是，反修例變反送中運動，及後再升級為反政府的「顏色革命」、黑色暴亂中，許多社福機構失控，搖身變為那些反中亂港社工的反政府地盤。他們利用平時服務對象的人際關係及利便條件，煽惑和組織所服務的對象上街集會遊行，甚至參加暴亂，但社工有專業知識，很懂得自我保護的技巧，往往躲在群眾的後面；可是紙始終包不住火，當他們以為顛覆時機成熟便充分暴露了。

擁有500多個團體會員的香港社會服務聯會的時任總幹事蔡海偉，便帶頭上街和呼籲市民上街「反送中」，徹底暴露香港社福機構已變質失控。他在黑色暴亂過後沒被追究，更獲升職加薪，說明香港社福機構是貫徹愛國者治港的死角。社工可利用政府資源反政府，受助人被煽惑誤導，邊享社會福利，邊積極參加反政府的行動，根源在於大學社工系的教學理論與培訓出來的社工，早已在社福界長期深埋，並多年廣植反政府反建制的種子了。