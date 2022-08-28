嗰頭老朽指政府口話唔收緊，實則係呃人！阿哈！呢頭都費鬼事「呃人」咯！一見醫務衞生局局長盧寵茂現身，都知道大家又將「冇啖好食」！果不其然，盧寵茂稱病毒即時繁殖率已近1.44，料每日確診快將破萬！又話隨着入院人數上升，整體公營醫療開始受到壓力，當局需要果斷收緊防疫政策，冀以最低成本換取最高抗疫效果云云。

阿哥！確診5位數又如何？正如同文話齋：並非天會塌下來！你估係共工怒觸不周山，搞到「天柱折，地維絕，天傾西北」咩？呢，日本除咗不再需旅客登機前做檢測，每日確診個案亦交地方政府決定是否上報！南韓仲撇脫，每日確診仍以萬計，一樣不再強制戶外戴口罩，甚至把新冠當普通流感看待！無他㗎！都係在挽救受疫慌蔓延嘅經濟！似乎大家都怕窮死多過中招！

香港嚴苛防疫政策，已嚇怕唔少外資遷移新加坡或其他地區。誠如本報「產評」尋日又警告：隨着年輕勞工及其子女的「人口紅利」遠走他鄉，退休人士佔總人口比例隨之升高，香港老齡化速度也因而加快，結構性財赤必然湧至，絕對不利經濟前景和延續傲視世界的創造力！最後又不忘苦口婆心指出：港人在上世紀資源緊絀下，仍可憑「獅子山下」精神勇創「東方之珠」神話，如今亡羊補牢未為晚矣！只怕繼續蹉跎、溫水煮蛙後，再想翻身也成為泡影。

政府一有少許風吹草動，又幾十樣防疫措施收緊，真係搞到各界騰騰震！呢，明日起凡8人以上都屬宴會，即9人分兩桌食飯都要「撩鼻」，飲餐茶都要搞咁多嘢，老朽已推晒好友飯局！明天同孫仔飲茶亦作罷！萬一中招，長者又話唔畀居家隔離。「齊齊消費，帶旺經濟」，留番財爺自己振臂歡呼吧！