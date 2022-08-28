眾所周知，香港房屋問題嚴峻，24萬戶輪候上公屋，超過20萬人住在不適切房屋。國家領導人多番苦口婆心，要求社會各界團結一致，解決民生憂難。但十分遺憾，上星期環境諮詢委員會作出令萬千輪候公屋市民十分失望的決定：就粉嶺高爾夫球場部分地方用作興建公營房屋，「暫緩決定」相關環境評估報告，要求土木工程拓展署補交資料，1.2萬個公營單位的建屋計劃被迫延期最少7個月。

其實，高球場的持份者妄圖翻案，已是政圈公開的秘密。他們死心不息，從不同渠道游說行政會議成員及立法會議員，又舉辦了一些開放給公眾和基層的活動，以圖洗脫權貴俱樂部的印象。但都只是為保着那「一元租金」的私人世外桃源的公關秀。

反對發展的意見中，最「高、大、上」的理由當然是環保，指該處有一些生態價值，有蝙蝠和飛蛾，這說法很明顯是誤導公眾。事實上，收回的32公頃，只有不足十公頃用作興建公屋，而該處現時主要是球會的停車場，附近亦是住宅和醫院，不存在甚麼重大生態價值，餘下的22公頃則用作保育及康樂用途開放公眾使用。由此可見，就算不看環評報告，也不難理解該發展對環境影響是微乎其微的。

第二種說法是影響香港高球運動的發展，先不討論高球是不是有錢人運動，但單從運動角度看，既然高球場是政府土地，就應該開放予所有市民享用，而不應是只有能付出天價會籍的人。再者，如果真的從環保和運動發展的角度，筆者在此向持份者提出大膽的建議：擱置建屋計劃，但將整個高球場交回政府，全面開放給公眾使用。如果他們不同意這個大膽建議的話，上面的兩個高大上理由則純屬扯談和虛偽。

其實這次高球場建屋方案，幾經多年的研究諮詢下得出的平衡處理，算是對保留高球場作出最大的妥協。對筆者而言，方案可說是有些保守，但總算體現了不同階層對發展公營房屋的付出，所以政治上意義重大；反之如果計劃擱置，以後政府還有甚麼公信力和理據收地建屋？但可惜的是，既得利益者就是不明白這些簡單的道理。

一些既得利益者，一味堅持自己的固有利益、與政府討價還價，那怕只是一個高球場。這種固執實際上是社會不和諧的主因之一；更有甚者，有些人可能想藉此來破壞政府威信，或試探中央改善民生和社會矛盾的決心。但就在7月1日，習主席指出「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，香港正需要破除這些利益固化的藩籬！

最後，反對發展的人會慨嘆：「為甚麼香港作為國際城市容不下一個高球場？」筆者會反問：為甚麼172公頃的高球場不願分出一小部分（32公頃）？為甚麼他們不願意為萬千蝸居付出一丁點？誰是「何不食肉糜」的現代晉惠帝，一目了然。