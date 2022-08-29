正論：早知萬事起頭難　救市要盡快通關

政府再度收緊防疫措施，雖然尺度未算過緊，尚未像年頭封娛樂場所限制堂食造成毀滅性影響，然而一朝被蛇咬，十年怕草繩，各界憂慮若確診繼續增加，會進一步收緊措施，剛有起色的市道會再打沉。事實擺在眼前，香港實在不應再走回頭路。

事實勝於雄辯，入境檢疫7日維持多時，政府一直稱憂慮輸入個案走入社區，但數據不會騙人，本地個案清零無期，社區感染風險一直存在，相對來說，輸入個案小巫見大巫，群情洶湧，當局也終於放寬入境檢疫，改為「3+4」，減少了4天在酒店檢疫，期間可以工作及住在家中，無論從成本或效率計算，都跨進了一大步，成效立竿見影，除了騰出更多檢疫酒店房間，方便來港人士預訂，一般酒店亦受惠，客量大增以致漲價，市民及業界已經急不及待，紛紛敦促政府盡快改至「0+7」，回港或訪港都免坐疫監。政府若肯順應民意，相信對重建民望有很大幫助。

與國際通關算是亮了黃燈準備開閘，但與內地通關依然是落閘的紅燈，兩年多來一次又一次臨門觸礁，大家都希望香港政府可以加把勁，與內地達成共識。政務司司長陳國基昨日表示，對於中港通關問題，港方建議可否採取「逆隔離」措施，即旅客在港完成隔離後，閉環直送到內地，據陳司長表示，內地對此反應是正面，期望很快再有突破。這是近月比較具體而有官方說法的進展，相信有關方面確實有商討可行性，各界絕對樂見其成。

中港遲遲未通關，衍生一連串問題，對於市道及不少家庭都是大災難，內地嚴格防控，以清零為首要，一度要求21日檢疫，望穿秋水，終於在六月份放寬入境檢疫政策，入境隔離及居家檢疫時間由「14+7」縮減為「7+3」，當時已令商界及市民稍為開顏。萬事起頭難，由21日減至10日隔離，是經過多方面考慮，想短時間內一刀切免除檢疫，當然機會微乎其微，特區政府要做的，就是鍥而不捨，與內地有關當局商討，如何減低港客入境內地不便，亦包括讓內地旅客回程盡量少坐疫監。空口說白話，市民領教太多，通關便是考驗新班子的本事。

內地檢疫酒店不但一房難求，由於文化及標準有差異，不少港人對在內地酒店檢疫望而生畏，若果政府的建議被接納，市民北上之前，可以在香港檢疫，絕對是一大突破，若開展順利，稍後階段可以逐漸減少在酒店檢疫，改為醫學監測，期間可以上班，到時北上不再存在太大難關了，長遠當然是免除檢疫，但新冠病毒是世紀疫症，一時三刻難以根除，短期內保留一定程度的防疫措施，恐怕在所難免。

通關是全民心願，也是救市最大強心針，世上無難事，只怕有心人。前朝政府究竟有多盡力去促成通關，大家心知肚明。新班子要交出成績，眼前是極大考慮，能夠通關便是過關，事關重大，能夠行前一步便一步，沒有人期望一步登天，卻絕對不能停滯不前。