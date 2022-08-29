功夫茶：環境惡劣如火爐　唔住劏房瞓邊度

香港嘅房屋問題困擾歷屆政府，其中劏房環境惡劣，租金又貴，更是討論嘅焦點。全港劏房料逾10萬間，有約22萬居民「屈室求存」。劏房居住環境之不堪，連阿爺都關注，盼政府能改善民生，令基層告別劏房、籠屋。上屆政府臨落雨收柴，先嚟廢噏甚麼「前人種樹，後人乘涼」！實情係公屋輪候冊愈積愈厚，市民上樓平均要等6.1年。本屆政府主張「以結果為目標」，喺房策上要「提速、提效、提量」，又提出「公屋提前上樓」計劃，用心良苦，之不過，欲速則不達。

嗱！好似本報早前報道安達臣道新居屋配套未完善，交通不便又沙塵滾滾，入得去住慘過充軍！之後又有皇后山邨及山麗苑陸續入伙，新公營房屋又係位於山旮旯乏配套，被形容為慘過住離島！難怪有論者指出，提速上樓並不代表公屋建屋速度可以加快，大家睇到粉嶺高球場叫撥9公頃起公屋都拗到日月無光、海枯石爛就明點解！

呢！有街坊及團體提出取締劏房嘅建議，建議政府應進行全港劏房登記計劃，並立法禁止新建劏房。團體認為政府該掌握現有劏房數字，以防止劏房數量增長，為全港現有劏房進行登記，防止隱形劏房出現；一旦發現未有登記之劏房，便向違規業主提告並要求還原。至於取締劏房方面，團體認為可按4個級別作取締劏房嘅優次，最優先係考慮樓宇嘅消防安全，其後分別係樓宇結構安全、個人健康及衞生因素，以及建築物用途。

團體嘅用意係好，之不過，登記得嚟及真正立法，即使做得到又係曠日持久，何況要規定業主「唔准建劏房」，相信有一定難度，因為有業主買層樓可能用嚟投資收租用，如果佢「劏」得靚，麻雀雖小，五臟俱全，又冇違法，又好難唔畀佢間做劏房，更遑論取締！要防止「隱形劏房」亦不切實際，睇吓差佬掃蕩無牌樓上吧掃極都有、甚至愈掃愈有就知！防止「隱形劏房」當作如是觀。

團體都知取締劏房有一定難度，是以認為需要以提供完善安置方案為取締劏房嘅前提，建議政府可把達40年嘅公屋空置單位轉成中轉房屋，以及繼續加建公屋，例如考慮將市區閒置嘅政府土地及私人遊樂場用地改建成公屋，或向影響人士提供安置補貼、租金津貼等以紓緩搬遷壓力。事實上，有頭髮邊個想做瘌痢，盛夏住喺啲如火爐嘅劏房、廚廁合一嘅劏房、衞生差及有消防安全隱患嘅劏房，冇錯，呢類劏房更應該取締，問題係若未能妥為安置，唔通叫佢哋瞓街，加入露宿者行列？

本報大早叫政府倣效深圳由專責部門一條龍審批用地，亦不遺餘力為政府獻立竿見影嘅發展藍圖及主動為政府覓地無數。講真，只要照辦煮碗，何需再學程咬金三十六路板斧出齊——都係廢！要提速、提效、提量，錦囊良方在眼前，照做即變一支箭！