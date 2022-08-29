世界視線：考驗今冬將臨　希望明春初萌

俄烏戰爭面對今年冬天的來臨，會更白熱化，因無論美國帶領的北約、歐盟、俄羅斯及烏克蘭，都明白到來年2月，一整年的消耗若無法達致戰場上的勝負，各方面都無法承受。

首先，美國拜登政府及北約到明年初肯定為烏克蘭拱火要出資超過千億，但似乎美國國內人民愈來愈表現冷淡，甚至埋怨援烏使社會通貨膨脹嚴重 。如今11月中期選舉民主黨大有機會兩院都失去過半數，使政府成跛腳鴨，共和黨得勝會要求北約與俄羅斯尋求妥協。當然，亦有國際關係專家擔心拜登政治團隊正因輸掉兩院，而甚至更要提升國際衝突以轉移人民視線，俄烏及台海都可以更緊張。

至於歐盟以德、法為首，被俄羅斯限制出口天然氣及燃料，除了生產成本大增及高通脹，甚至有經濟衰退的危機，聯合執政的德國三黨派就預期地區大選會失利，法國及意大利更可能出現大規模示威暴亂。整個7月，法國及德國沒有再供應武器給烏克蘭，過去承諾的武器及經濟支援也一直在拖延。

烏克蘭淪為大輸家

俄羅斯方面，7月及8月的軍事行動也慢下來，一個原因是北約及美國供烏的重武器，特別海馬斯火箭炮，雖然無法扭轉烏克蘭的捱打形勢，但也有效打擊了俄軍佔領地的橋樑及軍事設施，造成其不少補給及運兵的困擾。俄羅斯對歐盟國家特別是德國最有效的箝制，就是燃料及穀物的供應制裁，北溪1號天然氣管由維修間斷供氣到已經減低至正常供應的20%，都嚴重打擊歐盟成員國的民生經濟。不過，若果歐盟今冬可以在燃料上捱得過去，俄羅斯往後就無法有效打能源牌了。

至於烏克蘭澤連斯基政權這個北約戰爭代理人，各方面顯示都肯定是大輸家，開戰半年以來，基輔部署在烏東的20萬精銳部隊，死傷已在10萬以上，士氣非常低落，無論基輔如何宣傳一些反攻的勝利，俄羅斯還是步步進逼，已經佔了烏克蘭20%工、農業及礦產上極有價值的土地。澤連斯基政權在吹噓要擴建百萬大軍打敗俄羅斯，但在國內經濟生產停頓下，其目的只是藉此希望可得到北約更多武器及經濟援助，但北約如何可裝備及訓練他們？可見的冬天都無法成軍，又如何可取勝？北約一直要填烏克蘭這個無底洞到甚麼時候？北約利用的烏軍如果今冬都無法有軍事進展，來年春天就只有寄望以和談解決！

史文鴻 柏林自由大學哲學博士