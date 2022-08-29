香港面前有兩條路是走不通的。一是港人優先，實質是近親繁衍。或許可吃老本，但有老本的人看到社會啃老，要走的便走，不是往海外養老，便是回內地退休。老本外流，現時的人不努力便沒法享一直以來的繁榮富貴。

二是故步自封，還是想依靠英美，希望幾十年英美體制維持下來保香港的繁榮與發展。可惜大英帝國已沒落，美國的全球霸權也岌岌可危。香港回歸之後，政治上斷了英美的控制，「顏色革命」也失敗，英美只會制裁香港，奪取香港的人才，哪會與香港合作？香港怎可再依傍英美來維持現狀？更遑論發展？

這兩條路都不通，香港只能另闢途徑。與內地融合，借內地發展之機，這是清楚明白的可行之路，中央政府大力支持。大灣區的布局，顯然是中央願助香港一把力。問題是，走這樣的路也有分歧，是依循過去二、三十年香港跟隨外商在珠三角的加工貿易發展而大賺內地的錢呢？抑或是立足國家發展，創一條貢獻內地、幫助內地創新的道路呢？

加工貿易已走至衰落，內地成本上升，不易再有廉價勞工可剝削。而新冠疫情之後，國際已開始從供應鏈的全球化倒退，加以新冷戰的威脅，供應鏈的穩定與安全比低成本高利潤更為重要，全球化的供應鏈正分裂為依政治劃界的區域生產體系，即如越南也絕不可能一成不變地重演珠三角的經濟奇迹。

香港不可能依靠投資越南、印尼等東盟國家的加工貿易來恢復發展，港商在當地絕不如在珠三角那樣同文同種，血脈相連，也有國家的強大制度支持。這些國家的經濟民族主義心態強烈，幾十年前是英美挑動的排華，今後即使中國強大，它們不敢排華，但在美國的煽動下，還可能會對華商（包括港商）施加限制。加工貿易要求壓低工資，也很易引發社會衝突，港商在柬埔寨的失敗已是明證。

於是，香港再出發、再創繁榮之路便要創新，創新是靠知識。一是要知內地發展，問題在哪？機會在哪？趨吉避凶，更要為內地找出打破不同方面困局的方法與途徑。不盲從於內地現有發展，而是知己知彼地高瞻遠矚。二是認識世界，了解美國霸權沒落下的世界大勢，開拓香港與內地合作發展的新路。要這樣發展，便不能讓所有人去修讀英美的MBA、DBA，而是學習、研究、教授英美西方以外的世界。