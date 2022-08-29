說到切「台獨香腸」，是民進黨陳水扁時期玩起的。那時候，陳水扁之流公然宣稱要制訂新憲法，包括改「國號」、「國徽」、「國旗」；民進黨宣稱要「建立新國家」。島內外輿論紛紛指出，他們是在切「台獨香腸」。不過，真正揮刀切出「台獨香腸」第一刀的，是後來被稱為「台獨之父」的國民黨前主席李登輝，他是隱藏在國民黨內、「國府」內最大的「台獨分子」。

蔣經國按照美國模式搞政改、實施「民主」，為「台獨」搭建了政治舞台；蔣經國死後，其接班人李登輝就利用「民選」，聯合民進黨等「台獨勢力」逐步幹掉了國民黨的元老派，掃清了「堅持一中」、「三民主義統一中國」的力量。

那時候，李登輝耍的是兩面派手法，一方面喊「統一」，制訂「國統綱領」；一方面拋出「兩岸是特殊的國與國關係」，拋出「兩國論」，到處宣揚「中華民國在台灣」，宣揚「台灣是主權獨立國家」，這就為「台獨」切下了第一刀的大塊香腸。

從那時起，大陸開始高度警覺「台獨」思潮和舉動在台灣冒起，在堅持「和平統一」大政方針的同時，一再強調不放棄武力統一。那段時期，大陸開始武力施壓，遏止「台獨」發展。2000年陳水扁、民進黨上台，台灣首次出現「政黨輪替」，陳水扁繼承李登輝的兩面派手法，一方面聲稱他不會宣布獨立、不會更改國號、不會推動「兩國論」入憲；一方面又不承認「一個中國」，不承認「九二共識」的存在，在各個領域推動「去中國化」，宣布終止國民黨時代的「國家統一綱領」，明目張膽的狂切「台獨香腸」。

8年後，國民黨、馬英九上台，「台獨香腸」依然暗切。2016年民進黨、蔡英文上台至今，在美國支持下，「台獨香腸」已經切到了最後一截。面對此情此景，大陸只能大幅度的猛切「武統香腸」，也已切到最後一截。

現在美台肝兒顫，不知大陸何時揮下最後一刀！