「國雖大，好戰必亡。」這是中國古人總結的經驗教訓，如今依然沒有過時。美國窮兵黷武，不斷禍亂世界，必然傷及自身，導致霸權逐漸走向衰落。而日本緊跟美國步伐，充當反中反俄打手，下場注定更加可悲。據日媒報道，日本防衞省申請明年度防衞費接近5.6萬億日圓（約3,200多億港元），創下歷來最高紀錄，另外還有約一萬億日圓的項目尚未確定，最終預算必定遠超此數。而且未來5年更將在此基礎上再翻一番，使日本軍費開支從全球第9位躍升至第3位，僅次於美國和中國，簡直可以用「瘋狂」兩字來形容。

作為二戰的戰敗國，日本逐漸拋棄和平憲法，走窮兵黷武之路，不是瘋狂又是甚麼？日本經濟長期低迷，政府債務壓力沉重，加上老齡化問題嚴重，社會保障支出持續增加，在此情況下還要大規模擴軍，錢從何來？據說東京當局正協調設立跨部門專家會議，討論獲得防衞費財源的方式。其實不用討論也知道，日本整軍經武，必然是以犧牲經濟和民生為代價，最終結果就是導致日本進一步沉淪。

20年前，日本GDP已達到約5萬億美元的規模，穩居全球第二位；20年後的今天，日本GDP依然是這個數字，幾乎原地踏步。反觀中國GDP不僅早已後來居上，目前更是日本的3.6倍。有日本網站推測，到2060年，中國GDP將達到日本的10倍，到時日本又拿甚麼和中國進行軍備競賽？

如果日本安分守己，不介入大國之間的博弈，不難左右逢源，日子有滋有味。偏偏這些年東京政客們不知集體吃錯甚麼藥，一直衝在反中反俄最前線，將日本置於險地。俄烏戰爭爆發後，日本反應比美國更亢奮，對俄制裁更積極；台海爆發危機，日本也是第一時間跳出來，反應比華府和台北更強烈。安倍狂言「台灣有事就是日本有事」，結果是他自己有事，成為槍下亡魂。東京政府以鄰為壑，不斷挑釁中俄兩強，難道就不怕引火燒身？

近日俄羅斯主導舉行「東方-2022」聯合戰略演習，中國也派遣軍隊參與，其中一個演習地點，就是有主權爭議的南千島群島（日本稱北方四島），中俄聯手震懾日本的意圖顯而易見。須知兵凶戰危，日本作為一個地理狹窄的島國，戰略迴旋空間有限，如果再繼續興風作浪，遲早遭到中俄痛擊，即使有美國保護，也難逃滅頂之災。