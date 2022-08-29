繼醫務衞生局局長盧寵茂狂轟私家醫院在疫情升溫之際不肯幫手，指公院承擔九成醫院服務，目前僅5間私院病床使用率達六成以上，但有3間使用率為0%、8間私院不合格後；特首李家超亦加入狠批行列，怒斥私院龜速收症不能接受，私院佔用了土地、人才及物資，在協助抗疫上有角色，促請他們積極接收病人。

事緣醫管局指摘私院病床使用量偏低，每當公院轉介病人時考慮時間過長；而私院則反譏是公院臨時改變療程，某些病人突然改變意願，總之雙方各執一詞。當然，若細心推敲，當知醫管局指斥私院考慮時間過長說法較合理。須知私院由環境到服務質素都較公院為佳，病人可以用公院價錢入住私院，𦧲飯應也來不及，拒絕的應少之又少。

大家不善忘的話，當記得年初疫情大爆發，主管港澳事務的副總理韓正曾質疑私院拒收新冠患者有違「白衣使命」，全港13間私院遂勉為其難承諾在首階段騰出364張病床接收公院轉介病人，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。但到頭來結果如何，有目共睹。

「私院大門八字開，有病無錢莫進來」向來是實情，惟在疫情非常時期依然認錢唔認人，寧願公院非緊急病人的利益被犧牲，也不肯伸出援手，實在有違白衣使命。問題是，這樣的情況孰令致之？幾乎所有私院都以非牟利機構名義成立，都是根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構，着數享盡卻沒有盡過慈善團體的義務和責任，政府一直聽之任之。事到如今，既然私院不合作，政府便應取消其免稅優惠，追討過去獲豁免的稅款。一味出口術怒批，作用只是一時，解決不了根本問題，但港官敢動用非常手段整頓私院嗎？