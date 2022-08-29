近年西方國家總是咬着新疆問題不放，說中國政府苛待疆民，在當地實行「種族滅絕」政策。北京斷然否認其事，指漢族與維吾爾族一直和諧共處，新疆民康物阜，更要求歐美國家馬上停止抹黑的言論。

為表客觀，中西兩面的官方言論，我都不敢盡信，與其讀萬卷新聞，不如求教於在新疆行過萬里路的朋友。我認識一位老兄，是標準的新疆迷，近十多年他常愛旅行，但自從踏足過維吾爾族的土地後，就不再作他想，以後每一次旅行只會去新疆。他如是，他的老婆也如是，十數年間，兩口子走遍新疆的山山水水，深入過許多不毛之地，後來他倆還不時在當地做義工，深情地愛上這片土地。

這對夫婦所了解的新疆，恐怕比大部分坐在象牙塔內的所謂西方「中國通」為多。新疆若是有甚麼集中營或人間煉獄，大抵逃不過他們的法眼。日前，筆者邀請那位男的新疆迷一聚，我問：「老兄熟悉新疆，你相信西方國家……」問題尚未問完，他已經迫不及待地回答：「當然不可能有甚麼種族滅絕政策，歐美國家根本不了解新疆，只是在瞎編故事。」他續說：「告訴你吧，我在新疆確實碰到有人對中央不滿，但不是維族人，而是漢族人。哈哈！他們反倒是有點埋怨上頭，在政策上太愛護也太偏袒少數民族了，漢族人在當地，反而得不到特別的照顧。」

或許有人會說，你這位朋友在內地走動多了，怕是早已給人「洗腦」吧。不是的，這位老兄素來蔑視權威，思想自成一格，更是標準的「黃絲」，既支持香港的「佔中行動」，也支持反修例示威。正因如此，我反倒覺得他對新疆問題的判斷，客觀可信。