黃大仙龍翔道日前發生嚴重車禍，一輛貨車狂撼私家車後再剷上行人路，從東網取得的車Cam片段所見，懷疑有司機未有留意路面情況，當前車因應車多擠塞收慢，未能及時收油，結果先把前車撞成廢鐵，再殃及多輛汽車，釀成5車相撞、6人受傷。每當看到胡亂開車的司機，便不禁生出疑問，「廢鐵是怎樣練成的」？

有別於千錘百煉、力臻完美的「煉」，本地不少司機心浮氣躁，駕駛技術與態度均極其惡劣，反覆演「練」着危險與瘋狂駕駛，撞板乃是必然。正如本報「功夫茶」上周寫道：「香港道路好危險 司機揸車要收斂」，香港的車禍多不勝數，本欄不打算就着超速、不小心駕駛，未有遵守交通標誌、燈號及道路標記等再作闡述，反而想帶各位一粒沙見世界，見微知著。

但凡下雨天，只要走到街上那些路邊有水灘的馬路，再看看司機們駛經上述地點時，是會自動自覺減速、避免駛近水灘呢，還是睬你有味照樣風馳電掣，甚至加速駛過，懶理濺起的水花將會波及途人，答案不但足以說明司機有否留意路面情況、顧及其他道路使用者，更加反映了其心腸是好是壞。當然，難道警方會因為司機玩水而作出票控嗎？既然不會，劣質司機自然就是「你咬我食呀」，但任誰也知道，換着閣下又或那些劣質司機落車做行人之際，當上了那位被水花濺中的幸運兒，他們是決計不會說「這個司機駕駛態度真好」，這就是界定是非曲直的標準了。

可惜，標準是廢的，正如不少司機轉彎懶得亮起方向燈，這是出於節約能源的原因嗎？試問途人又不是司機的媽媽，怎會知他是直去還是「嗰度曉轉彎」呢？方向燈放着不用，令人想起無綫劇《創世紀》的許文彪，二話不說拿出士巴拿扑爆它好了。