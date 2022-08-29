港產片曾經風靡亞洲和華人社會，揚威國際舞台，可惜自90年代中期，整體票房及產量不斷下滑，反之荷里活電影大行其道，「韓流」節節上升。受疫情影響，香港電影業近年面對更大困難。在此大環境下，香港首部科幻巨製《明日戰記》近期上映，這部電影製作歷時近10年，耗資4.5億元，在上映前已話題性十足。

筆者作為港產片支持者，已經買票入場觀看，觀影過程非常好。過去香港電影人擅長拍警匪片、動作片，喜劇和愛情片亦有很多好作品，但科幻片一直不是香港電影的強項，因為缺乏傳統、投入成本大、製作時間長。而《明日戰記》不論是動作場景、特技設計、CG特效、機械裝甲均由本地團隊傾力製作，觀影後筆者最大的感受是，《明日戰記》不但是香港電影人迎難而上、開拓新路的誠意之作，亦可能是香港電影史上的一個新里程碑。

戲中未來科技的設計、特效呈現的真實感，都做得非常出色和紮實，而且動作格鬥場面令人驚艷，有獨特的港片風格，技術上達到亞洲頂級水平，甚至可與荷里活大片媲美，且戲中還有很多以香港為藍本的場景，令人格外親切。其實不只是《明日戰記》，香港還有很多有心的電影，值得更多觀眾入場支持，有大家的支持，香港電影才能突破更多界限，拍出更多好作品。

香港電影要發展，除了靠電影人的努力、觀眾的支持，還需要政府的扶持和配合。香港近年有不少好電影，但要進軍內地和海外市場並不容易，需要政府梳理好有關方面的政策，做好香港電影的對外推廣。筆者建議當局增撥資源，優化現有的電影資助計劃，培訓更多新進電影業人才，支援本地電影參加內地和海外的電影節，積極拓展海內外市場。