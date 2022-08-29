政務司副司長卓永興領導「滅鼠除黑」全城清潔計劃未及半個月便中招（感染新冠肺炎）了，可見新一屆政府下決心發動全港清潔大行動是對的。沒有強化改善環境衞生潔淨氛圍，何論早日擺脫疫患？另一方面，又喜見清潔大隊長身先士卒，瞓身前線，衝鋒陷陣，自必遲早帶頭中招，不過總好過那些關在冷氣房內空談、坐而論道的口頭改革者和旁觀的官僚們吧！

卓副司長因治病需要「閉關」，無意中讓他可以有機會冷靜反思整個「滅鼠除黑」計劃，應否吸取2003年全城清潔大行動的經驗——就是採取金字塔管理模式和十八區同時行動起來。既有中央高層牽頭推動，又有各區各部門全力行動配合；既有中央督導檢查給予統一指示，又有對失職瀆職官員的認真問責，形成聞風而動，不動則「動」（調職降級處分、人事檔案蓋黑豬、官途係咁先等有阻嚇性的鞭策）。那時的清潔大隊長採取「強政勵治」的管理作風，不久仕途便更上一層樓。當時的全城清潔大行動為甚麼是「強政勵治」呢？主要有三：

首先，清潔大隊長指令各區政務專員做中隊長，中隊長官階職權比同區各部門首長高半級，中隊長定期召開地區管理委員會會議檢討督導，作出的議決，如果部門首長不接受，必須解釋，中隊長則向大隊長直報投訴，清潔大隊長作最終決定權，包括修法立法、獎懲處理，全港十八政務區豈敢不動？

其次，發動全城政府資助機構、民間團體、學校學生等，全部都動員起來投入清潔運動。表面是清潔運動，實質是愛港運動，一洗政府一度民望極低的頹風。再者，政府帶頭發動輿論攻勢，形成一浪比一浪高的宣傳聲勢，使清潔運動得以深入進行。