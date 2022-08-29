港府擬收回粉嶺高球場，並撥約9公頃用地興建1.2萬伙公營房屋，單嘢由上屆政府講到依家，環諮會日前就相關發展項目嘅環境報告討論咗22小時仍未有共識，宣布延後決定，並尋求土木工程拓展署提交進一步資料。

一個高球場撥9公頃用地都因環境報告拗到日月無光，真係「環保」大晒！之不過，睇吓西貢鄉郊，不論官地、綠化地帶，近年都有人霸地，疑為日後發展丁屋群鋪路，當你環保、綠化冇到！兩相比較，就知道政府幾咁大細超，處事何其欺善怕惡，部門扮盲縱惡又叫唔醒！

古人都知為政最怕善惡不分，不分善惡，就會縱惡！惡人得不到應有嘅誅罰，更大的惡行就如癌細胞，接着擴散！呢，去年8月本報揭發有工程車輛闖入西貢鹹田灣嘅西貢東郊野公園範圍，疑非法建屋，之後又於去年底揭露有人喺逾百年歷史嘅西貢大浪村涉嫌「拆屋」。關於西貢鄉郊土地亂象，本報一早揭發相思灣村有「村霸」父子在村內橫行無忌，村民親筆寫信到本報投訴並揭發其惡行，本報為民請命，一直有留意並跟進，可恨連記者去正常採訪都遭「村霸」擲石，「村霸」其後雖被控一項普通襲擊罪，但僅罰款3,000元！阿哥，違禁聚令、口罩令都罰5,000個大洋啦！

治亂世如果唔用重典，肯定搞唔掂！縱惡霸，唔用重典，官地被佔、綠地亂挖、碼頭任建咪遍地開花囉！正如有議員表示，霸地建屋等均有前期迹象，例如傳媒多次報道有工程車輛出入，代表違法者將有「大動作」，惟部門無視種種迹象，執法歎慢板，令霸地者有機可乘。諗起阿爺都要求特區新班子要敢於破除利益固化藩籬，若然西貢郊野竟淪為昔日之「九龍城寨」，說好香港故事就變瘀事！