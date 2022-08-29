土地和房屋是香港亟須改善的短板，更是社會結構性矛盾的根源，而經歷10年爭議的粉嶺高爾夫球場計劃，亦在按程序走的環評最後階段橫生波瀾，引發未知新變數，並與新一屆政府的「提速、提效、提量」施政目標出現新交集。國家領導人一再強調「制度的生命力在於執行，關鍵在真抓，靠的是嚴管」，香港將會有何新體現和新啟示？

地小人多「上樓難」是香港的先天死結，而反對派的見縫插針式操作，則對特區管治帶來後天制約，將大型發展項目在公共視域下，夾雜意識形態進行社運政爭；因應「由治及興」的施政新局，政府宜應反客為主，逐項針對地反制遏制，摘除亂根，更應把握環諮會對粉嶺高球場建屋計劃「暫緩決定」所騰出的停一停、想一想空間，探索管治新啟示，開創管治新風格。

建成啟用已逾百年的粉嶺高球場，本身就是「世紀活古迹」，單是秉持存活保育的視角，便應得到特殊的關顧厚愛，不意反對派竟逆勢操作「民粹」，創造「權貴與普羅市民之爭」，並硬將高球這種高端休閒運動標籤為世代爭議的圖騰，硬要高球場「切割起樓」，製造「貧富對立」，再而將其綁上「土地正義」的抗爭戰車。

增加土地房屋供應，是永遠的政治正確，但口號過後，地從何來？粉嶺高球場的建屋項目，即使一切順利，還要最少7年時間才可落成1.2萬伙公營房屋，容納3.36萬人，相對於目前在公屋輪候冊上的24.5萬個家庭或個人，實際作用如何，大家都應心中有數。

所謂「定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」，政府的當前急務是以我為主、以大局為念，不隨反對派的叫囂而起舞，從政策制度出發，理順根除民粹、二元對立和仇富等負面趨向，平息社會爭議躁動，實現社會均衡和諧。

須知道，高球場本身是體育設施，高球運動亦是全球性、產業鏈龐大和體現時尚生活的高端運動，不能因「富人」喜愛而被污名或針對。公眾若基於大局考量，要求「讓路」予住屋民生和環境保育，都可以！但理據和程序要充分、公允兼一視同仁，並應有跟進或救濟方案、「第二手計劃」等，確保各項政策和民生福祉互惠互濟，得到均衡處理，體現良政善治。

發展和保育，既是老問題，亦是老矛盾，自當不能再依憑老政策和老思路而得以理順，非常時期採取非常手段，可以理解但必須展現同理心，政府將高球場建公屋，必須先以創新性的政策和手段，增加土地供應、開放保育「禁區」、加快批地程序，梳理老爭議，實現新均衡。

在今天的多元社會，言人人殊，令議而難決難行的壓力陡增，但為官者有其過人才幹能量，相信會有足夠的魄力擔當，積極作為，落實「提速、提效、提量」目標，建樹社會。