世界視線：天下大局定三分　多極多元成主流

國際正進入歷史大轉變的新局。

一是美國霸權衰落。美國不從根本的結構問題入手解決，反而是在內各種壟斷日深，不公平的分配使社會經濟與政治矛盾愈演愈烈。在外則由金融寡頭與軍工集團主宰政策，金融掠奪與軍事冒險主義並行。在國際上用破壞代替建設，破壞其他國家的發展，雖可奪取資源於一時，卻不能長久，也不足以填國內的缺口，平息矛盾。美國的破壞伸延從中東、北非、巴爾幹半島，至今天的烏克蘭，所到之處，盡是動亂和衰敗。美國霸權政策正成為美國本身及世界的最主要破壞因素，也因此與世界為敵。跟從美國的，不論是歐盟、日本、英加澳紐，也將被捲入害人害己的泥沼裏，沒有盡頭。

二是西方以外的眾國復興。首先是中國，然後是俄羅斯。中國是世界最大的建設力量，中美交惡是中國不願如日本那樣臣服於美國。日本在90年代放棄的，中國堅持，走出比日本更成功的建國之路、發展之路。美國不可能再聯華制蘇聯，聯華制日打敗日本卻造就了中國。中國的復興與自主發展便構成美國世界霸權的最大對立面，一如毛澤東時代的中國成為第三世界民族解放的標誌。中國強大，突破美國對國際的經濟金融控制，既牽制美國，也給其他國家騰出發展空間。中美之爭是經濟實力、政治模式和價值觀念之爭，這構成了今後新冷戰的基調。

同樣令人驚奇的是俄羅斯的復興。在與美國衝突中，俄羅斯展示出以弱制強的軍事外交技巧，迫使歐洲要重新思量歐洲與俄羅斯的關係、大歐洲的未來出路。因此美國要促成烏克蘭之戰，把俄羅斯與歐盟再次陷入新一場的歐洲大戰裏，消耗雙方力量，可是美國亦難以抽身。

三是西方以外的眾國在擺脫殖民主義幾十年後，開始走上發展之路。新興大國如印度、巴西、墨西哥、印尼，以至中東產油國、非洲的個別大國，都開始憑藉資源、人口紅利，從動亂與貧窮中拔脫出來。各國發展有差別，但整體佔全球生產與貿易比重日增，是新冷戰東西對抗以外舉足輕重的政經勢力。

這是新的三分世界，也是多極多元國際政治的始端，傳統國際關係的格局和思維正被顛覆。由此啟幕的是勇敢新世界，抑或是美麗新世界？

研究所所長 陳文鴻