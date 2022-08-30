正論：毒瘤滿街鮮血濺　枉花公帑自作賤

看今日香港，是誰家天下？如果單看近期，會以為香港已經成為南亞幫及假難民的地盤，在鬧市開槍行兇，當街斬死人，殺人不眨眼，卻又逍遙法外，執法者選擇性「躺平」，罪案又如何清零？治安已經敲起了喪鐘，只是官僚由始至終都是掩耳盜鈴。

紙包不住火，假難民禍患已經燒得白熱化，驚動全香港，相關罪案無日無之，而且愈爆愈大，繼6月中環槍擊案，昨日凌晨約4時，一名持「行街紙」留港的35歲巴基斯坦籍男子，在油麻地遭4名南亞兵騎電單車殺至追斬而死，血染白加士街，場面駭人。市民看見觸目驚心，除了涉及人命傷亡，亦會擔心有朝一日，會禍及無辜，殺錯良民，尤其是油麻地鬧市，手起刀落，誰敢保證平民百姓的安全？

一如以往，警方又是煞有介事，大批警員到場調查及搜索證物，檢獲一支板球棒懷疑與案有關，並翻查附近閉路電視影片調查，由油尖警區重案組跟進，聲稱全力追緝涉案刀手和調查行兇動機，初步懷疑與毒品及黑社會有關。其實，以警方的資源及警力，市民絕對有合理期望，案件會迅速偵破，但偏偏事實卻是相反，往往涉及南亞幫的罪案，最後都變成無頭公案，真兇未有落網。

今年6月中環槍擊斬人案，全城震驚，無法無天，恐怖畫面令人難忘，有人可能以為市民善忘，故遲遲沒有破案，事隔近3個月，涉案槍枝及槍手依然未尋獲，累計雖然有17人被捕，但大部分全為「魚毛」蝦兵蟹將，主要兇嫌仍然逍遙法外。警方象徵式懸紅25萬元緝拿槍手及槍枝，但兇徒乃亡命之徒，一般人會冒這個險來舉報嗎？不是金額問題，而是責任重大，警方責無旁貸，應該利用警隊龐大資源，而不是緣木求魚，等人報料，難道槍手會大鑼大鼓行街看戲，讓一般市民發現嗎？警方每年線人費逾億元，在這個關鍵時刻線人卻偏偏「失靈」，是巧合還是另有內情？

隔了兩個多月，槍手恐怕已經遠走高飛。有指警方已掌握到涉案黑幫組織及槍手身份，卻無高調拘捕該黑幫話事人，亦沒有迫令交人。警方所謂針對性反黑行動未見有效，感覺只是一場又一場大騷，無重點打擊涉案黑幫的經濟來源，實未能收阻嚇作用，令南亞兵團有恃無恐，行為愈來愈猖獗，昨日又搞出人命，下一次會否引發更加重大傷亡，無辜死傷，實在不敢想像。

外地不法分子，千方百計來港，自稱是難民，利用免遣返聲請機制，拖延留港，打黑工或犯案搵快錢，形成治安毒瘤，去年929名非華裔人士干犯刑事案件被捕，絕大部分屬假難民。今年首4個月，有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人就是持行街紙的假難民，逼近去年全年總數，大部分都是涉及暴力、毒品及偷呃拐騙違法事件。假難民這個治安毒瘤，禍港多時，警方是執法者，拉人只是治標，要徹底解決假難民問題，核心還是回到政府決策層。

港府大開中門，引假難民入關，後患無窮，基本上只要遞交酷刑聲請，留港一年半載，絕非難事，去年接獲的聲請個案達2,528宗，較2020的1,223宗上升逾一倍，各界要求當局防堵，多年仍然無果。政府養癰為患，變成假難民提款機，苛索各種福利，聲請失敗又會上訴，過去8個財政年度，已經狂燒逾70億元公帑，在可見將來，只會愈花愈多錢，簡直是無底深潭。

假難民問題源於上世紀回歸前，1992年起在港實施的聯合國《禁止酷刑公約》，回歸25年，歷任特首都採取鴕鳥政策，任由問題存在及惡化。今時今日，本港淪為假難民天堂，本報及各界多年來都敦促政府盡快撥亂反正，作出建議包括短期措施，首先不能再讓假難民在市區內活動，為了防止他們滋擾市民及堵截犯法，應該安置在禁閉式難民營，可以考慮在偏遠地方例如離島興建難民營。長遠應向中央力陳退出聯合國《禁止酷刑公約》，這才是最徹底的解決方法。

香港移民潮不絕，人才及資金外流，假難民卻源源不絕湧入，如吸血鬼消耗本港資源及破壞本港安寧，包容變縱容，劣幣驅良幣，鵲巢鳩佔，如何可以向外說好香港故事？香港只會步向悲劇的未來，以往只會在暴力電影中發生的血腥場面，一幕又一幕又在現實上演，換上了南亞兵團作主角，香港人不移民，難道留下來任人宰割嗎？