功夫茶：狗口長不出象牙　打Golf記得叫家驊

香港地700萬人，就有700萬種唔同嘅擔憂；有人擔心冇屋住，有人擔心冇飯開，偏偏有人身為行政會議成員，未為民分憂，先擔心冇Golf打，仲賴冇Golf打會吸引唔到海外人才，大家係咪畀佢吹脹呢？嗱！功夫茶講緊嘅係行會成員湯家驊！正當坊間為咗拆唔拆粉嶺高球場而爭論不休之際，被踢爆擁有高球會籍嘅湯家驊竟毫不避嫌，大放厥詞，話咩海外人才好崇尚打Golf；查實係佢自己鍾意打咋嘛，但冇人覺得佢係人才喎，好心咪出嚟獻世啦！

呢嗱！對於政府係咪應該收回粉嶺高球場拎嚟起公屋，確實係有討論空間！之不過，湯家驊喺社交平台上撰文，拎香港同新加坡比較，話香港嘅生活質素唔及新加坡，仲扮晒唔係刻意咁，舉咗高球場做例子，話咩新加坡人口少過香港，但高球場多過香港，又話如果要拆咗半個粉嶺高球場去改建公屋，就係同吸引海外人才嘅目標背道而馳，簡直就係戾橫折曲！呢啲叫做詭辯，人才追求生活質素不假，亦都有啲人才係鍾意打Golf嘅，拆咗個高球場係咪等同降低咗香港生活質素呢？唔係喎！倒番轉講，唔通起多個高球場，港人生活質素即刻有改善？

講到生活質素呢，查實有好多例子可以舉證，何解偏偏用高球場呢？係因為最近有熱度？定抑或有人包藏私心啊！查實湯家驊唔止一次明言反對拆除粉嶺高球場，被踢爆有高球會籍之後都唔識收斂，最慘係佢鍾意廢噏當秘笈，講埋啲歪理，說服唔到人，仲惹來大量批評聲音，認真係豬隊友！

湯家驊又話，港府提高本地學生入讀國際學校嘅配額，係同吸納海外人才背道而馳，呢樣仲搞笑！家吓就係冇乜海外生願意嚟香港讀書，本地生想讀都冇得讀，被迫去海外讀，港府先提高本地生入讀國際學校嘅配額啫！嗱，假如跟佢嗰套呢，海外生又冇，本地生又唔讀得，最後搞到國際學校冇學生要執笠，佢又會出嚟嘈一餐！相信大家仲記得湯家驊作為泛民，曾經甘願為港英政府賣命，回歸之後最叻就係咩都反對一餐，可以話係劣迹斑斑！

講到湯家驊最無腦嘅說法，就係佢話新加坡一黨專政！有啲常識都知，新加坡自獨立以嚟，一直沿用議會制，議員都係由選民選出，議會入面係有其他政黨嘅，只係人民行動黨長期大勝啫！咁客觀地講，新加坡嘅發展有目共睹，執政黨一直贏真係無可厚非喎！嗱，作為行會成員，唔為港人服務仲要包藏私心，已經唔好，家吓仲亂咁批評其他國家政府，轉頭人地發難，隨時累埋港府！

講到尾，湯家驊呢條友真係太監信耶穌，無L得救；佢咁鍾意打Golf，為人為己，不如全職打Golf，咪做行會成員啦！功夫茶呼籲，喜歡打Golf嘅港人，為咗拯救家園，應該多啲搵埋湯家驊一齊打，免得佢太得閒，又出嚟發噏風啦！