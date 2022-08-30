或許太多人讀了美式工商管理，把項目財務看作是一切投資的標準，因此對中國「一帶一路」倡議下的基建，只會以項目財務利潤多少來評價。

一帶一路倡議源自絲綢之路，是貿易通道，不是項目。絲路上眾多的貿易商人可成可敗，但各國商人仍然前仆後繼地接力，即使沿途的政治經濟有大變，商人也可開闢新的絲路支線，陸上不通，轉為海上，更多的是海陸多式聯運。

中國的倡議最引人注目的是現代化基建的構築，這便是項目。可一帶一路涉及項目上萬，大小不一，一個項目可能失敗，卻未可否定更多的項目，更不可能據此否定一帶一路整個倡議。

即使從單個項目而言，投資者的財務和金融並不可替代基建的內容，投資失利，企業或投資方受損，企業可以破產，融資可以用基建作抵押，接手者便受益於上一手失敗，上一手的資金投入便折價歸入下一手，使下一手的財務變得穩妥。而單一項的收益不僅在於基建的直接收入，還有眾多的界外利益，也不盡是經濟因素，更多的是社會與政治因素。而基建本身完工後產生的作用，可改變所在地及關連地的經濟、社會與政治，也可因此創造出新的經濟需求。項目相連在一起可產生出網絡效益、乘數作用。

以鐵路為例，19世紀美洲和歐洲的鐵路潮造就了美加、英德法俄等眾多國家的工業化和經濟發展，及更為重要的國土整合、政治經濟融合。發電站的發展，無論是火力、水力和核電，以至潔淨能源（太陽能、風力、生物），也可把一個國家、地區的經濟與社會面貌改變。一帶一路項目中最典型的是中巴經濟走廊的發電站，正快速地把巴基斯坦大部分的地區由前電力時代進入電力時代。又如老撾的中老鐵路改變陸路封閉，打開國際通路，中老鐵路後可連上越南鐵路出南海、泰國鐵路通暹羅灣，成泛亞鐵路的組成，從而變成四通八達的通衢大道。又如伊朗的恰赫巴哈爾港連接到阿富汗南部，以及阿富汗的環迴鐵路，規劃者是印度與美國。若開建啟用，可把阿富汗連上波斯灣，打破孤立困境，使該國豐富的礦產資源可以出口。阿富汗已歸入中巴經濟走廊，陸路無論是公路或鐵路連上巴基斯坦交通網絡，出瓜德爾港也會使該國經濟大變。

基建帶動發展已成國際主流，經濟無知與政治偏見都難以阻擋。