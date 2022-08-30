中國從來不想招惹美國，不想和美國有甚麼衝突，不想和美國打仗；而美國則一直想在中國獲得非法利益，在19世紀末，美國就以「利益均霑」為名，要加入歐洲列強侵害中國的行列。第二次世界大戰後，美國更是直接介入「中國內戰」，用武器和美元支持代表美國西方利益的國民黨消滅共產黨，以保全和發展美國在華利益，最終控制蔣介石政府、控制中國。

之後爆發韓戰，美國打到中國家門口，中國不得不出兵在朝鮮和美軍打仗。美國第七艦隊開入台灣海峽，美國軍事人員進駐台灣，幫助國民黨割據政權「反攻大陸」，此乃美國介入中國內戰的餘續。

這些舉動，證明美國為了侵害中國、掠奪中國、控制中國，讓中國成為它的附庸，早就武力介入和中國打仗，只不過經過長期較量，美國和中國打仗佔不到甚麼便宜，更休想打垮中國，於是美國改變了策略，一方面圍堵封鎖中國，一方面「和平演變」中國，顛覆共產黨政權，扶持美國代理人上台，想「不戰而屈人之兵」，不戰而拿下江山。這一策略，在中國改革開放後尤其玩得厲害。

無論在任何時期，美國為了資本擴張、世界霸權，都會極力發展它的軍力，對它要征服的目標隨時動武，或逼人就範。這一手，美國對中國一直虎視眈眈，有機會就主動挑釁，測試中國會不會害怕它的武力、屈服它的詭詐，例如20多年前的北約導彈轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件。

這次事件使中國看清了，就是在改革開放、中國十分珍惜和平環境、向世界敞開了大門、一心一意發展經濟、與美國合作「空前友好」的形勢下，美國也沒有放棄用武力威脅「征服」中國的狼子野心，美國要和中國打仗的危險性一直存在。正是看清了美帝的本質，總結了歷史經驗，中國這些年始終大力強化「國防現代化」，推動軍力發展，隨時準備着對美帝「能打仗，打勝仗」！